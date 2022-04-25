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NBA》逼入絕境狂砍37分 約基奇驚險逃過史上最難堪紀錄

2022/04/25 12:30

約基奇本季有望蟬聯MVP。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天面對系列賽0：3落後無路可退情況下，靠著MVP約基奇（Nikola Jokic）全場37分8籃板6助攻領軍下，守住得來不易一勝，硬將戰局逼到第5戰。這一場勝利也幫助約基奇逃過成為史上一位首輪遭橫掃的MVP。

根據《StatMuse》指出，前三場都輸球的金塊，今天只要再輸，約基奇將會締造歷史第一位MVP首輪被橫掃的難堪紀錄，好在今天全隊上下全員皆兵，除了約基奇繳出統治等級數據外，莫里斯（Monte Morris）、A.戈登（Aaron Gordon）甚至板凳上場的新秀海蘭德（Bones Hyland）都有所貢獻才逃過一劫，續命至第5戰。

金塊在持續缺少兩大主力J.穆雷（Jamal Murray）、波特（Michael Porter Jr.）情況下，本場表現最好的仍非約基奇莫屬，他首節就一夫當關獨拿18分6籃板，全場更狂轟37分，決勝節倒數8.3秒又適時找到埋伏在外線的巴頓（Will Barton），避免系列賽遭到橫掃。

「我知道獲勝機率不站在我們這邊，但我們過去也曾在困境戰勝對手，為什麼這次不行？」約基奇賽後提到。根據統計，NBA季後賽歷史上還未有球隊在0勝3敗上演大逆轉，不過金塊曾在2020季後賽，兩度在1勝3敗情況下演出翻盤，直到西部冠軍戰才被湖人淘汰。

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