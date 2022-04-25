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F1》「我太貪心了」 法拉利少主錯失第3名賽後對車迷謝罪

2022/04/25 11:44

勒克萊爾最後拿下第6名。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本賽季F1大獎賽第四站，義大利艾米利亞‑羅馬涅站正賽昨天結束，紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）一路領跑輕鬆奪冠，法拉利則在主場遭到滑鐵盧，出現失誤的少主勒克萊爾（Charles Leclerc）最後只拿下第6名，賽後還發文對車迷道歉：「我太貪心了。」

勒克萊爾前三站狀態神勇，本週則是獲得15積分，爭冠對手維斯塔潘獲得34分，雖然勒克萊爾仍保持積分榜領先，但雙方差距縮小到27分。

勒克萊爾賽後受訪表示，為自己在賽中打滑衝出了賽道，直接撞上防護牆感到遺憾，對於最後未能站上頒獎台，這個比賽結果是他自己過於貪婪付出的代價，結果損失了7分積分，「這不應該再發生了。」

另外他在IG上發文對車迷抱歉：「我盡了全力，但最後超出了極限。對車隊和所有支持我們的Tifosi感到抱歉，最終拿下不是季軍，而是第六名。我們會以更強大的姿態重新歸來。」

此站是紅牛車隊自2016年馬來西亞站後再度包攬前兩名，維斯塔潘第1，佩雷茲（Sergio Perez）第2。

賽後積分榜上，兩人也分居二三名，賓士車隊的羅素（George Russell）以49分，位居第4；法拉利車手塞恩斯（Carlos Sainz Jr.）38分名列第5；諾里斯（Lando Norris）列第6；「七冠王」漢米爾頓（Lewis Hamilton）僅拿到28分，排名第7。

維斯塔潘（左）、佩雷茲包攬前兩名。（法新社）

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