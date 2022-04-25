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MLB》不忍了！不滿變形蟲好球帶 費城人重砲摔球棒、丟頭盔抗議

2022/04/25 12:53

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟最「顧人怨」的裁判赫南德茲（Angel Hernandez）又爆爭議，今日再度因變形蟲好球帶，讓費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）理智線斷裂，摔球棒、丟頭盔大動作抗議。

古巴籍主審赫南德茲過往就有許多「黑歷史」，多次因離譜好壞球判決惹出爭議，今日費城人迎戰釀酒人之戰，9下0：1落後的費城人最後半局反攻，1出局後輪到史瓦伯打擊，最終他被一顆低角度的外角伸卡球三振，原本史瓦伯認為是壞球已經要走向一壘，聽到自己被三振，史瓦伯暴怒摔球棒、丟頭盔抗議，遭到主審驅逐出場。

史瓦伯抗議好球帶判決。（法新社）

史瓦伯被驅逐後，他持續在場上向主審抗議，用大動作肢體手勢，比出對好球帶判決的不滿，並飆罵F字開頭英文國罵，表示自己「忍了一整晚」。

從大聯盟官網上來看，這顆三振史瓦伯的低角度外角伸卡，並沒有落在好球帶，而且今日兩隊都有碰到超出好球帶外的球，卻被赫南德茲判成好球，讓雙方打者直搖頭，轉播球賽的《ESPN》主播直言：「史瓦伯是在為兩隊發聲。」終場費城人0：1輸給釀酒人。

史瓦伯抗議好球帶判決。（美聯社）

三振史瓦伯的低角度外角伸卡，並沒有落在好球帶。（取自官網）

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