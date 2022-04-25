羽球》運動員變歌手！ 王齊麟宣布推出單曲：有圓夢的感覺

王齊麟進錄音室錄歌。（王齊麟提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕熱愛唱歌的東京奧運羽球男雙金牌王齊麟，今天在社群媒體上宣布發布個人單曲《風箏》，他開心地說：「真的有圓夢的感覺！」他表示，當歌手的初體驗很好玩，但他也真的不簡單。

王齊麟個人單曲《風箏》請點此

王齊麟在去年東奧結束後因緣際會認識「486」陳延昶，由於兩人正好都是來自民權國小，因為活動關係而保持聯絡，也開啟他的出歌之路，「他知道我很喜歡唱歌，而他也剛好有錄音室，就說可以幫我出一首單曲。」

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籌備約半年的時間，今年1月正式錄製歌曲，王齊麟透露，當時從下午1點開始錄音，唱到6、7點才完工，他也分享當歌手的專業錄音模式，「一開始先唱一遍，接著會將一首歌分成三段唱，他們會指導你怎麼唱，像是尾音、如何融入情緒，聲音的高低強弱，才知道原來當歌手很難。」

問及是否滿意自己的歌聲，王齊麟喜孜孜地說：「認真覺得還不錯，原來我唱歌真的還行。」他還開玩笑表示，「朋友聽完後應該也應該不敢說不好聽，不然就絕交。」

雖然錄製歌曲很有趣，也希望有機會再有第二首單曲誕生，但王齊麟清楚當球員的本份，「現在還是先專心練球，等之後有空或沒打球再挑戰。」王齊麟和李洋預計下週二出發泰國參加湯優盃。

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