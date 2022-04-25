PLG》陳又瑋平常心面對新人王競爭 這名洋將令他印象最深刻

高雄鋼鐵人陳又瑋（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕P.LEAGUE+例行賽進入尾聲，個人獎項競爭漸趨激烈，在新人王部分又以高雄鋼鐵人控球後衛陳又瑋呼聲最高，他也有機會創下在HBL、UBA和職籃都拿新人王的紀錄，他表示，自己還有努力的空間，一切順其自然，距離例行賽結束仍有幾場比賽，會盡力打出好表現來幫助球隊。

陳又瑋這季場均12.4分、4.2籃板、5助攻，表現穩定成長，近期連續5場比賽得分上雙，被看好能角逐新人王。對於獎項，陳又瑋認為，當然也是有想過這件事，過去在學生階段都有獲獎紀錄，若職業也獲獎會成為男籃的第一人，但最重要的是自己必須幫助球隊贏球，一切順其自然。

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鋼鐵人布朗。（高雄鋼鐵人提供）

經過一季職業賽洗禮，陳又瑋認為，自己在和隊友、學長及洋將的溝通較過去進步，他也坦言，身為菜鳥要擔綱球隊控球，確實有壓力，但他也感謝學長們的支持，「像政儒學長會鼓勵我，要我別去想年紀、輩分，做好自己該做的事情就對了。」

進到職業賽後，多了很多機會和洋將合作、競爭，陳又瑋認為，隊上的布朗令他印象最深刻，尤其昨天和新北國王一戰，他又再度締造大三元，「他雖然不是那種能夠爆量得分的洋將，但他能助攻也能掌握籃板，可以在不同方面去幫助球隊，有不同的優點值得去學習。」

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