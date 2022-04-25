MLB》怕外野那群人又鬧事！洋基加派維安 球迷嘲諷史卓「蜘蛛人」

Yankees fans are throwing Pussy symbols up and the Guardians outfield wants all the smoke pic.twitter.com/188UJwK7If — Barstool Sports （@barstoolsports） April 23, 2022

〔體育中心／綜合報導〕昨日洋基迷失控丟垃圾、啤酒瓶進入場內，讓守護者外野手史卓（Myles Straw）直批「他們是世界上最爛的球迷」，今日兩隊再度交手，洋基迷也對史卓祭出「高規格待遇」。

洋基緊急在右外野加派保全人員，防止球迷再度鬧事。（法新社）

昨役，洋基迷因嘲笑守護者左外野手關（Steven Kwan）在嘗試接球時撞牆受傷，史卓替隊友出氣，一度爬上牆與觀眾對罵，之後洋基敲再見安打，右外野球迷開始扔東西進入場內，連洋基球員都看不下去，急忙制止，事後史卓直言：「他們是世界上最糟糕的球迷。」

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昨日的激情，延續到今日還有續集，洋基緊急在右外野加派保全人員，防止球迷再度鬧事，不過洋基迷可沒打算放過史卓，從他上場時，球迷就大喊「Crybaby（愛哭鬼）」迎接他。

今日只要史卓站上打擊區，現場響亮的噓聲從沒停過，還有球迷大喊「Peter Parker」來嘲諷他昨天像蜘蛛人一樣爬上牆跟球迷互嗆，形成這場比賽的插曲，終場洋基10：2打敗守護者。

史卓昨日爬上牆跟球迷互嗆。（資料照，USA TODAY Sports）

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