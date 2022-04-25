全大運》唐嘉鴻個人全能2連霸 透過實戰修正拚今年三大賽

唐嘉鴻。（運促會提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕111年全國大專校院運動會競技體操今天在國立體育大學登場，台灣師大「亞洲貓王」唐嘉鴻在公開男子組個人全能奪金，完成2連霸。

全大運於5月7日開幕，但競技體操項目率先登場，唐嘉鴻已在前天助台師大奪成隊金牌，今在個人全能登場，以82.102分力壓群雄摘金。

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雖在全能賽完成2連霸，唐嘉鴻自評整體表現未達最佳，因連日比賽造成身體有些許疲勞，而在拿手的單槓項目拿下14.100分，但因不適應器材，整體難度下修，也讓他體認到這會是之後須改進的重點，畢竟如果出國比賽也會碰到類似狀況，因此得跟教練翁士航商討配套措施。

因應國際體操總會（FIG）今年實施計分規則，唐嘉鴻也在這次全大運單槓項目加入新套路動作，透過實戰找出須調整之處，之後會透過比賽不斷測試，明天單項決賽結束後，週末將迎接亞運國手選拔賽。至於最近一場國際賽為6月亞錦賽，還有緊接著登場的世大運及9月杭州亞運。

全大運個人全能項目由唐嘉鴻奪金，北教大林冠儀以79.035拿下銀牌，國立體大葉政以77.803鍍銅。

唐嘉鴻。（運促會提供）

唐嘉鴻。（運促會提供）

唐嘉鴻（中）個人全能賽奪金。（記者吳孟儒攝）

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