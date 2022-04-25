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日職》教訓佐佐木朗希 事主球審、羅德監督說話了（影音）

2022/04/25 13:38

〔體育中心／綜合報導〕羅德隊年輕強投佐佐木朗希昨天因為對好球帶判決苦笑，結果遭到44歲的主審白井一行衝上前責問態度，引爆爭議。日本媒體賽後詢問白井一行，他回應，「我沒有要說的話，沒有要回應什麼。」

對於被白井一行衝上前責問態度，佐佐木朗希回應，「我也不知道為什麼。」羅德監督井口資仁表示，「我覺得主審應該要更冷靜以對，當然他判什麼，我們什麼都不能說，但主審要在場上做最多判決，必須要更冷靜，我當時就跟他說，讓我們冷靜一些吧。」

佐佐木朗希昨天因為對好球帶判決苦笑，結果遭到44歲的主審白井一行衝上前責問態度。（取自推特）

前職棒選手、日本球評高木豐表示，佐佐木的捕手松川擋住主審時，白井跟他說了些什麼，「那種態度感覺就是，『你想怎樣？』佐佐木20歲，松川18歲，44歲的主審一副是在教訓乳臭未乾的小子，這種態度滿不好的，兩個人都是很好的職業選手，這跟年紀一點關係也沒有。」

佐佐木朗希昨天在第二局下半，2出局一壘有跑者時，於2好0壞安達了一投出一顆好球帶附近的直球，最終被主審白井一行判成壞球，朗希表現明顯不悅地往後看，此時主審直接往前走向朗希，嘴巴也念念有詞，警告意味濃厚。

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