日職》佐佐木朗希遭恫嚇 達比修有逆風挺主審（影音）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕羅德隊當紅炸子雞佐佐木朗希昨天疑因好球帶問題，被主審白井一行走上投手丘質問，引起不少批評聲浪，教士隊投手達比修有在推特發表「逆風言論」，希望外界用不同角度來看裁判。

達比修有表示，棒球裁判爆難當的，時常會被批評，但被稱讚的案例幾乎沒有，「選手會有不開心的時候，那也請給裁判一個表示自己態度的空間。」

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達比修逆風發言引起部分網友質疑，有人回應，「裁判根本不需要有情緒。」達比修則說，「為什麼呢？」對方說，「我們是來看選手，不是來看裁判的。」達比修說，「不要只想自己，多站在裁判立場思考比較好。」

有網友批判，白井此舉是在比賽中影響選手的情緒，做了疑似恐嚇的事，卻連辯解、說明和道歉都沒有。達比修回應，選手自己當裁判時，沒考慮裁判心情就做出疑似恐嚇的事情，但沒有說明和道歉又是理所當然的，「不如說你有想過被遺忘的裁判方面的心情嗎？」

達比修認為，棒球越打越久，越能了解裁判的辛苦，「有當過職棒球員的人，在練習比賽裡當裁判也是出現不少離譜判決。現在是稍微一點小失誤，被電視重播後就會被批評，但因為正確判決被稱讚的案例卻幾乎沒有。」

達比修認為，看電視當裁判很簡單，但要在現場做及時判決，誤判又可以那麼少，真的是很厲害的事情。

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