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NBA》當代控球之神怎麼了？ 保羅多項數據寫生涯季後賽新低

2022/04/25 14:28

保羅。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕擁有當代「控球之神」美稱的保羅（Chris Paul），前天G3才在決勝節殺出，打得鵜鶘措手不及，未料今天跌落神壇，全場僅得4分，追平個人季後賽單場最低得分，各項數據也都寫下生涯新低。

太陽今天賽前系列賽取得2：1領先，其中兩場勝利都與經驗老道的保羅在第四節接管戰局有關，他分別在第一、第三戰末節單節各獨攬19分，前東家對他的進攻根本毫無招架之力，近2場比賽共傳出28次助攻，締造季後賽史上2戰最多助攻又無失誤的紀錄。

但好不容易從附加賽一路打進季後賽的鵜鶘也不想坐以待斃，今天派出兩名菜鳥瓊斯（Herb Jones）、阿瓦拉多（Jose Alvarado）輪流看防保羅，收到意想不到成效，其中，今年賽季經常使出「偷天神技」也在第四節成功從控球之神手中用上獨門絕活，引發全場沸騰。

根據《ESPN Stats & Info》指出，保羅今天全場4分、投籃命中率25%、三分命中率0%、0次罰球機會，全追平或是創下個人生涯季後賽最慘紀錄，其中他的4分都集中在比賽開打前6分鐘，後續42分鐘未再有任何得分紀錄。

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