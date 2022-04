NBA》當代控球之神怎麼了？ 保羅多項數據寫生涯季後賽新低

保羅。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕擁有當代「控球之神」美稱的保羅(Chris Paul),前天G3才在決勝節殺出,打得鵜鶘措手不及,未料今天跌落神壇,全場僅得4分,追平個人季後賽單場最低得分,各項數據也都寫下生涯新低。

太陽今天賽前系列賽取得2:1領先,其中兩場勝利都與經驗老道的保羅在第四節接管戰局有關,他分別在第一、第三戰末節單節各獨攬19分,前東家對他的進攻根本毫無招架之力,近2場比賽共傳出28次助攻,締造季後賽史上2戰最多助攻又無失誤的紀錄。

但好不容易從附加賽一路打進季後賽的鵜鶘也不想坐以待斃,今天派出兩名菜鳥瓊斯(Herb Jones)、阿瓦拉多(Jose Alvarado)輪流看防保羅,收到意想不到成效,其中,今年賽季經常使出「偷天神技」也在第四節成功從控球之神手中用上獨門絕活,引發全場沸騰。

根據《ESPN Stats & Info》指出,保羅今天全場4分、投籃命中率25%、三分命中率0%、0次罰球機會,全追平或是創下個人生涯季後賽最慘紀錄,其中他的4分都集中在比賽開打前6分鐘,後續42分鐘未再有任何得分紀錄。

