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日職》昨被主審「眼神殺」 佐佐木朗希今遭抹消、球團透露主因（影音）

2022/04/25 14:59

〔體育中心／綜合報導〕日職今日球員異動，羅德將20歲「令和怪物」佐佐木朗希抹消登錄，井口資仁監督也給出理由。

佐佐木朗希近來成為棒壇討論度最高球員，10日對歐力士完投9局沒讓任何打者上壘，全場狂飆19K平日職紀錄，締造日職睽違28年的完全比賽，17日對陣日本火腿再繳出8局完美表現，讓外界陷入瘋狂。

佐佐木朗希。（取自推特）

昨日交手先前完全比賽苦主歐力士，佐佐木朗希主投5局失2分責失，投出4次三振，拿下勝投，比賽中一度因為對好球帶判決苦笑，讓44歲的主審白井一行走上前「眼神殺」，引起熱議。

今日羅德宣布將佐佐木朗希抹消登錄，井口資仁監督透露：「因為他本人感覺有點疲勞，和教練團商量後，做出此決定，他會好好消除疲勞，以最好的狀態參加下場比賽。」

根據日職規定，球員被抹消登錄後，需要至少10天才能回來一軍，因此最快上一軍的日期是5月5日。日媒透露，佐佐木朗希並不會去二軍比賽，而是待在一軍隨隊調整。

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