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F1》「對不起，這車不能開！」 賓士老闆罕見向漢米爾頓道歉

2022/04/25 14:46

漢米爾頓。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕F1義大利艾米利亞‑羅馬涅大獎賽昨日落幕，37歲的賓士「七冠王」漢米爾頓（Lewis Hamilton）只拿下13名，度過相當不甘心的一天，賽後賓士老闆沃爾夫（Toto Wolff）不尋常的在公開場合向漢米爾頓道歉，說這車「不能開」，不適合這名世界冠軍。

他的24歲賓士隊友羅素（George Russell）最後則是以第4名完賽，兩人都是駕駛同樣表現不佳的車輛，但漢米爾頓連3站名次都比羅素還低。更慘的是，漢米爾頓昨晚還直接被先前一起競爭世界冠軍的對手維斯塔潘（Max Verstappen）給套圈。

在漢米爾頓衝線之後，賓士執行董事沃爾夫用無線電通話向漢米爾頓表示：「對不起，對於你今天需要開的...，我知道這是無法駕駛的，這不是我們應得的分數和結果，這是一場糟糕的比賽。」漢米爾頓則回應：「別擔心，托托，我會繼續努力的。」

昨晚的成績是漢米爾頓加入賓士以來最差成績之一，去年亞塞拜然大獎賽他曾獲第15名，在之前最差是在2009年，於麥拉倫車隊時在德國大獎賽拿下18名。

昨晚賽後漢米爾頓表示：「這很艱難，但我真的不知道該說什麼。」「這絕對不容易，我們都是一個團隊。至少喬治得到了一些分數，所以我要向所有人道歉，我不能做到同樣的事情。」「我只是速度不夠快，無法超車，我真的不知道為什麼。我無法前進，我是一隻坐以待斃的鴨子。」

賓士目前在積分榜排名第三，77分當中有49分是羅素貢獻的。漢米爾頓表示：「當然也有過更糟的時候，所以不是最爛。這是肯定的。」

漢米爾頓。（路透）

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