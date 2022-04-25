棒球》主審為何要警告不服好球帶？特殊觀點達比修說「必讀」

羅德隊佐佐木朗希昨表露不認同好球帶的態度，被主審白井一行走上投手丘告誡，罕見畫面引起討論。（圖片取自推特）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕羅德隊佐佐木朗希昨表露不認同好球帶的態度，被主審白井一行走上投手丘告誡，罕見畫面引起討論。中職今年也發生數次抗議好球帶事件，富邦悍將總教練丘昌榮、陽耀勳和中信兄弟陳子豪皆曾因此被驅逐出場。

一名當過日職主審的高校野球記者柳内遼平，針對昨天佐佐木朗希事件在《體育日本報》評論，觀點讓達比修有在推特直言「必讀」。柳内在2016年4月4日也曾對廣島投手九里亞蓮數次抗議好球帶動作，走到捕手前面告誡，「別再出現那種態度，這就是壞球。」

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為什麼主審要警告抗議好球帶的選手？柳内引述一條棒球規則8.01（d），「球員、教練、總教練及候補球員對裁定有異議，或有違背運動道德之行為或言語，裁判員有權取消其比賽資格，並將其驅逐離場。」

柳内解釋，主審為了避免出現構成驅逐出場要件的舉動，才會做出警告，「選手是比賽中的主角，要讓他們留在球場上打球，我們深信著這點才會如此行動。」

白井一行飽受批評主因是直接走上投手丘警告投手，反對意見認為應有更好的處理方式，像是透過總教練或投手教練，或是到休息室裡面警告選手等等。

「我也曾經想過，如果對裁判時期的我如此提案，我會怎麼去回答。」柳内說，「我恐怕會認為，如果要這樣做的話，那你不滿的態度在休息室裡面發洩就好了。我們裁判的工作是比賽中發生的事情，就在比賽中去應對。」

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