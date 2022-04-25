T1》高雄海神宣布季後賽口號 要「從一而終」拚總冠軍

高雄海神宣布季後賽口號為「從一而終」。（海神提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕高雄全家海神鎖定T1聯盟例行賽第一的里程碑，今宣布以「從一而終」作為季後賽口號，齊心朝總冠軍目標邁進，要為別具意義的隊史元年劃下完美句點。

海神解釋季後賽口號「從一而終」的意義，「一」不只象徵球隊始終秉持建隊以來的信念與初心，也傳達球隊是聯盟本季唯一1支從開季到季末都保持第一名的球隊，尋求隊史首座總冠軍。

請繼續往下閱讀...

至於英文口號 「Seeing is Believing」，除了傳遞海神無私、流動的球風只要看了就懂，也向成軍以來一路陪伴、相挺我們前行的神隊友致敬，再來一起見證季後賽每一個神奇的時刻。

季後賽設計延伸創隊以來的核心元素，主視覺同樣採用船型結構及綠燈塔，傳達海神與綠燈塔就像全知之眼一樣能洞悉全局，不只呼應英語口號中的 Seeing 的意涵，同時在狂風暴雨之中引導全隊萬浪一心，航向最終目標。

標準字設計上，將其中一支三叉戟融入從一而終的一，不僅象徵著定海神針，並期勉勵每位成員這趟旅程才剛開始。畫面暗藏的 #數字彩蛋 886-8-001，則分別代表台灣國碼、高雄郵遞區號以及第一，不只要向台灣和高雄這片土地致敬，更展現球隊將為高雄贏下職業籃球第一座榮耀的決心。

海神目前以21勝7敗位居聯盟第一，領先在後的台中葳格太陽有2.5場勝差。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法