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MLB》前洋基全壘打王轉戰教士打超慘！ 0轟17K還進傷病名單

2022/04/25 16:52

維特本季在教士發揮不佳，近期更受傷進傷病名單。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕2020年美聯全壘打王維特（Luke Voit）在今年球季被洋基交易給教士，來到新天地的他不僅打擊狀況不佳，至今一轟未敲還傳出受傷壞消息，已經被球隊放進10天傷病名單。

維特在今年季初曾向條紋軍招手，表達希望能夠長留紐約的願望，然而洋基最終選擇與瑞佐（Anthony Rizzo）簽下延長合約，沒多久就把維特交易給教士，換取20歲的右手火球男J.朗格（Justin Lange）。

維特在教士得到期盼的發揮空間後，卻沒有將打擊表現發揮出來，本季出賽13場，有11場是以指定打擊身分出賽，卻只繳出1成43打擊率，吞下多達17次三振，比安打數6支還多2倍以上，且一轟未敲，也僅有1支長打，標準化攻擊指數（OPS+）是淒慘的50（代表比聯盟平均水準還慘50%）。

更慘的是，根據美媒指出，維特因為二頭肌腱傷勢被放進10天傷兵名單。上個賽季維特在洋基隊時，就因為傷勢多次進出傷病名單影響表現，出賽68場僅敲11轟，攻擊指數0.764。

教士隊將維特放進傷病名單後，把在小聯盟的大物捕手坎普沙諾（Luis Campusano）給叫上大聯盟，去年坎普沙諾在大聯盟出賽11場，打擊率僅0.088，敲出3支安打，今天坎普沙諾上場打1個打席沒有安打。

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