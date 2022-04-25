MLB》釀酒人左投狂飆13K締隊史紀錄 卻是主審幫的忙？

洛爾。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今日釀酒人於客場以1：0完封費城人，釀酒人26歲先發左投洛爾（Eric Lauer）主投6局僅被敲5支安打與送出1次保送，狂飆13張老K。如此超優質的先發雖然未能奪下勝投，卻也締造難得的隊史紀錄。

洛爾今日完美封鎖費城人打線6局，唯一遭遇較大亂流是在5局下。該局首位打者重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）率先擊出二壘安打站上得點圈，隨後洛爾投出保送，接著又被敲一壘安打，費城人攻佔滿壘。不過洛爾隨即回穩，他先讓席古拉（Jean Segura）擊出三壘界外衝天砲出局，再用95英哩（約153公里）速球將霍金斯（Rhys Hoskins）三振，安全下庄。

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洛爾的速球在此役共讓費城人打者群揮空11次，本季只有巨人明星左投羅冬（Carlos Rodon）與紅人怪物火球新秀格林（Hunter Greene）曾超越這項揮空紀錄；而洛爾單場繳出13次三振1保送，成為繼新科塞揚柏尼斯（Corbin Burnes）與費爾斯（Mike Fiers）後，釀酒人隊史第3位能夠達成此項紀錄的先發投手；不僅如此，他還成為繼席維拉（Teddy Higuera）後隊史上單場最多三振數的左投。

然而此役主審為號稱大聯盟最「顧人怨」的裁判赫南德茲（Angel Hernandez），今日更因變形蟲好球帶引發爭議。不少球迷戲稱，洛爾的紀錄都是多虧主審幫了大忙。而赫南德茲今日的判決，甚至讓史瓦伯（Kyle Schwarber）理智線斷裂，做出摔球棒、丟頭盔等大動作抗議。

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