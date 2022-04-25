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MLB》猛敲史上最遠再見轟！「黑色鱒魚」開季超火燙（影音）

2022/04/25 17:23

〔體育中心／綜合報導〕有著滿滿天賦，曾被視為下一個楚奧特（Mike Trout）的「黑色鱒魚」巴克斯頓（Byron Buxton），在開季繳出驚人表現，今天與白襪一役還用單場雙響砲，包含史上最遠的再見轟幫助雙城隊收下勝利。

巴克斯頓在2015年登上大聯盟，曾兩度位居百大新秀之首的他，上大聯盟後卻不斷受傷成為「玻璃人」，直到2017年巴克斯頓才首度出賽場次破百，並在該年拿下金手套獎，季末的MVP票選也獲得第18名的肯定，不過巴克斯頓接下來依舊因傷打打停停。

上個賽季巴克斯頓於打出極為可怕的表現卻又再度受傷，最終留下61場出賽，19發全壘打，攻擊指數1.005的優異成績，季中他多次被媒體傳出可能遭球隊交易出去的消息，最終雙城還是選擇在季末與他簽下一張7年1億美元（約新台幣27.8億）的延長合約。且因應巴克斯頓易受傷的體質，合約中有著符合規定打席數的激勵獎金，還有年度MVP票選的激勵獎金。

巴克斯頓今天單場雙響砲痛擊白襪，還包含一發史上最遠再見轟。（USA TODAY Sports）

開季巴克斯頓再度繳出亮眼表現，今天他單場雙響砲擊潰白襪，同時他砲轟白襪終結者罕德瑞克斯（Liam Hendriks）的469英尺再見轟，更是自2015年《Statcast》全面啟用以來，最遠的一發再見全壘打。

本季巴克斯頓以6轟並列全壘打王，打擊三圍.351/.415/.946，攻擊指數高達1.361，是目前手感最火燙的球員之一，不過巴克斯頓令人擔心的依舊是健康問題，他在4月16日就因為滑壘受傷退場，最終缺席5場比賽才回歸。

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