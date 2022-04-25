NBA》連AD都辦不到！ 鵜鶘一哥季後賽飆分締造難得紀錄

英葛蘭。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕在今天鵜鶘擊敗了太陽的比賽中，鵜鶘一哥英葛蘭（Brandon Ingram）個人攻下30分4籃板5助攻，同時這也是他在季後賽連續第三場攻下30分以上的分數，這樣的表現讓英葛蘭達成了連前鵜鶘一哥A.戴維斯（Anthony Davis）都沒法達到的成就，成為隊史紀錄保持人。

對鵜鶘來說今年的季後賽機會可說是得來不易，他們從附加賽的第一輪開始接連戰勝馬刺、快艇，最後成功以第八種子的席位進入季後賽，接著目前在對上太陽的前四場比賽中取得兩勝，雖然太陽在傷了一哥布克（Devin Booker）的情況下戰力受到了極大的影響，但英葛蘭的活躍表現絕對是鵜鶘今年季後賽能上演大驚奇的關鍵。

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除了系列賽首戰僅拿16分導致鵜鶘吞敗外，接下來的三場比賽英葛蘭都拿下了30分以上的成績，季後賽至今場均29.8分、6.8籃板、51.2%的投籃命中率及50%的三分命中率皆比例行賽更為出色，就如同鵜鶘主帥W.格林（Willie Green）所說:「英葛蘭現在的狀態正值賽季巔峰，同時他也證明自己有能力在季後賽的舞台上把最好的一面展現出來。」若鵜鶘想在今年季後賽走得更遠的話，那英葛蘭絕對會是陣中的關鍵人物。

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