中職》富邦霸帝士被下放二軍 「大洋砲時代」暫時告終？

霸帝士昨役發生接球失誤。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將洋砲霸帝士，週日比賽守外野發生離譜失誤、打擊被三振2次，賽後悍將總教練丘昌榮說出「不排除做些調整」重話，今天富邦悍就安排霸帝士下二軍調整。

開季之初，中職5隊僅樂天桃猿未登錄洋砲，獅隊羅薩、富邦悍將霸帝士都有日職經驗，中信兄弟聘用美職3A資歷洋捕手福來喜，味全龍隊則有曾在獨立聯盟單季41轟的鈦龍，開季引起話題。不過，洋砲們因戰力或傷勢原因，上周就只剩霸帝士還在一軍，如今悍將有意異動，本周賽事開打前可能暫無洋砲在一軍，要看龍隊本周何時登錄內野手洋砲龍德力。

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攤開開季初期的數據，4位洋將之中，獅隊羅薩進攻端表現最佳，且填補球隊一壘位置空缺，14打席貢獻3成57打擊率和4打點，標準化攻擊指數OPS+達205.7（聯盟平均值為100）無奈因跑壘受傷，近期才可能歸隊。中信兄弟福來喜的OPS+也有117.76之譜，但因球隊投打陣型之故，讓他暫時在二軍待命。

霸帝士除了守備位置重疊，進攻端狀況也不如熱身賽期間，被三振率33.33%有待調整。球評潘忠韋日前受訪時就提到，霸帝士的打擊策略擬定，很可能需要再和打擊教練討論。OPS+數據方面，霸帝士和龍隊鈦龍都未破百，意即低於聯盟平均，霸帝士是86.61、鈦龍則是77.74，但兩人都出賽不到一個月，還有待時間觀察和修正。

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