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NFL》明星外接手發專輯嗆前東家海盜 表演卻讓觀眾尷尬了（影音）

2022/04/25 19:28

布朗。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明星外接手布朗（Antonio Brown）近年爭議不斷，日前受訪表明仍想延續NFL生涯的他，不但沒有投入任何訓練，反而當起了饒舌歌手。布朗更於近日發表全新專輯，更在歌曲裡嘲諷海盜球團。只不過隔行如隔山，布朗「斜槓」成為饒舌歌手後，其演藝生涯似乎並不怎麼順遂。

近日布朗舉辦一場小型的室外演唱會，其規模自然無法與美國眾多知名音樂祭相比，現場的歌迷也寥寥無幾。只見布朗在台上演出新歌曲，身旁其餘的表演者與DJ皆想努力炒熱現場氣氛，無奈台下的觀眾卻毫無反應。美媒《Barstool Sports》更於推特上以「布朗嗨翻全場」的內文戲謔布朗。

上季末對上紐約噴射機，布朗在場上暴走後直接離場，其脫序行為也讓他遭坦帕灣海盜釋出。然而布朗似乎毫無悔意，他表演的新單曲名為《Business Boomin》，歌詞裡更大言不慚地暗諷前東家海盜，他想逕自離場是他的事，誰都拿他沒轍；此外，他在另首單曲《Put That S*it On》中，也提到傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）退休一事。

布朗日前曾公開表示自己還想打球，但腳踝還有傷勢的他，竟不打算先動刀治療，甚至放話必須有球團簽下他後，才願意進行腳踝手術。即便過去身手再精湛（7屆職業盃、4屆年度第一隊、1屆超級盃冠軍），布朗的誇張行徑，恐怕只會讓NFL各球團更加卻步。

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