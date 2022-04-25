T1》英熊雲豹一戰爆爭議 聯盟坦承疏失將懲處相關人員

T1聯盟，桃園雲豹對台啤英熊 ，台啤英熊總經理哈孝遠（圖中）。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕上週六台啤英熊和桃園雲豹一戰，在末節決勝時刻爆出現場記分板分數有誤情況，另外還有英熊的短暫停爭議。今天聯盟重新說明事件來龍去脈，也強調會加強記錄台教育訓練，並針對該場次主場記錄台及聯盟賽務相關人等進行懲處。

聯盟指出，第4節末兩隊展開數次快攻，賽事大錶剩餘10秒25，雲豹二分球得分以135：134暫時領先英熊。但因為台北和平籃球館的大錶儀器操作球隊總得分方式跟原主場中原大學不同，其方式為「得分應記在該隊該名球員身上後，系統才會自動加總所有球員得分，即為球隊總得分」，主場記錄台人員第一時間無法確認得分者，進而發生比數延宕輸入狀況。

請繼續往下閱讀...

不過，製播單位第一時間即將分數記上，因此轉播字卡比分即時更新，並沒有問題。

至於英熊總經理哈孝遠在當天賽後曾反應，最後讀秒階段想叫短暫停，記錄台卻說因挑戰失敗而被取消，但這跟他得知的規範不一樣，也讓英熊失去最後佈署的機會。

對此，聯盟解釋，英熊總教練楊志豪在最後36秒時，示意記錄台人員，在雲豹隊進攻得分後喊短暫停，記錄台人員提醒，短暫停由場上球員喊出方得成立，隨後楊志豪詢問是否還有短暫停可使用，聯盟賽務人員幫忙回應，確認剩餘一次短暫停，也即刻通知教練王建惟，但因現場環境太過吵雜不確定對方是否有收到訊息。

聯盟強調，還原爭議事件現場，聯盟責無旁貸，將加強主場記錄台教育訓練並對該場次主場記錄台及聯盟賽務相關人等進行懲處，懲處結果將經聯盟重大事件決策委員會確認後即刻公告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法