MLB》超扯16公分「內角海」！ 明星二壘手：這很難...（影音）

This pitch to Jean Segura was 6.44 inches off the plate@umpjob pic.twitter.com/lRyd0ZIcTS — MLB Sabermetrics （@GleyberMetrics） April 25, 2022

〔體育中心／綜合報導〕費城人今日與釀酒人之戰，主審赫南德茲（Angel Hernandez）在本壘板後方搶盡一切風頭，他在好壞球的判決上準確率超低，讓悶了整場的費城人打者史瓦伯（Kyle Schwarber）在9局被三振後大發雷霆。

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本場比賽兩隊共出現多達26次三振，前八局合計吞下16顆鴨蛋，直到釀酒人在9上得到1分，終場就以1：0獲勝。然而，本場比賽有5次的三振是被主審拉弓，但根據《Statcast》系統顯示，這5次主審宣判的三振，全部都是壞球。

不僅如此，赫南德茲本場比賽一共把17顆壞球判成好球，費城人10顆、釀酒人7顆，不僅主場的費城人打者不滿，釀酒人打者也相當不爽。其中最離譜的誤判發生在5局下半1出局滿壘，當時費城人二壘手席古拉（Jean Segura）面對的第一顆球，是離好球帶遠達6.47英吋（約16.43公分）的內角大壞球，但赫南德茲卻把他判成好球。

數據統計，本場比賽赫南德茲的好壞球準確率只有85.3%，判錯19顆球，是今天好壞球準確率最低的一場比賽。

塞古拉。（法新社）

賽後暴怒的史瓦伯受訪表示，之所以會有那麼大的情緒，原因是就當下狀況來講，面對哈德（Josh Hader）如此強大的終結者且只落後一分，獲得保送上壘相當重要。史瓦伯表示，自己並沒有要埋葬誰的努力：「但那真的不是好的（判決）」。

史瓦伯。（USA TODAY Sports）

被判出本場比賽最離譜好球的塞古拉說道：「那真的太內角了。這種判決會讓事情變得相當艱難，會讓球員去揮原本不會揮的球，因為主審把那種球判成好球，這真的很困難。」、「而且這對雙方來說都是一樣的。26次三振，54個出局數，你知道，這真的很難。」

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