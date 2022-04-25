台灣跆拳選手備戰巴黎奧運 台中伴手禮業者贈禮祝奪冠

台灣跆拳選手備戰巴黎奧運，台中伴手禮業者贈禮祝福。（市府提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣跆拳道代表隊今天桃機出發，展開為期2個月的國際賽事及移地訓練，爭取國際積分，更備戰2024巴黎奧運，台中伴手禮業者為選手加油，精選伴手禮，健康馬卡龍、鳳梨酥、太陽餅，還贈送面膜，讓選手在漫長征途和國外的乾燥氣候中，颯爽登場，踢出漂亮成績。

這次選手團有羅嘉翎（東奧銅牌）、林唯均、黃昱翔、徐晧祐、邱義睿，5位都是奧運級水準5位奧運水準國手和教練等人同行，中華民國跆拳道協會劉聰達教練說，團隊將一路自瑞典公開賽、奧地利公開賽、韓國大獎挑戰賽、羅馬大獎賽、盧森堡公開賽、亞洲跆拳道錦標賽，打到6月中下旬世大運，國際賽事緊鑼密鼓，不僅為增加國際積分，更備戰2024巴黎奧運，奪冠呼聲高。

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中港高中的跆拳道總教練楊家維長期擔任青少年國家隊教練，他驕傲地說，子弟兵林唯均、徐晧祐擁有穩定的心理素質，同時自主管理能力極強，假日期間主動回母校加強訓練，是近年國內有望於國際賽事為台灣奪牌的重點選手，期許唯均、晧祐能在國際賽發光發熱、為國爭光，勉勵他們逐夢同時享受努力過程。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，跆拳道為我國焦點賽事，其中林唯均、徐晧祐是台中中港高中校友，年紀最小未滿20歲的林唯均，是前世界盃金牌國手劉昭晴教練的女兒，她喜愛烘培，常會自製糕點療癒紓壓。

此次應援禮有台中伴手禮業者法布甜贊助無油、無麩質的馬卡龍鳳梨酥、如邑堂贊助冠軍太陽餅，還京漾生技化粧品精品禮盒，讓選手吃得健康、解鄉愁，冠軍太陽餅期許好采頭，工策會另加碼台中十大伴手禮選拔活動義賣所得，捐贈予選手作為訓練紅包，預祝中華健兒摘金奪冠。

台灣跆拳選手備戰巴黎奧運，台中伴手禮業者送太陽餅、馬卡龍、面膜等祝福。（市府提供）

台灣跆拳選手備戰巴黎奧運，台中伴手禮業者送太陽餅、馬卡龍、面膜等祝福。（市府提供）

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