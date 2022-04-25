籃球》暖心！台灣盼再伸援手 烏克蘭男籃有望來台移訓

籃協副祕書長李雲翔（左）。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕烏俄戰爭仍未停歇，烏國男籃在2月下旬赴西班牙參加世界盃資格賽，剛好遇到戰爭，至今仍流亡海外，如今有望來台移訓，全國籃球協會祕書長李雲翔承諾會全力支持。

烏克蘭隊入台時間預定是5月29日，在台集訓約2週，但礙於我國入境規定仍需居家檢疫10天+自主健康管理7天，在隔離限制未解除的狀況下，籃協盼透過跨部會協調會，共同針對簽證、入境和檢疫等問題，找出解決方法。

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負責安排烏克蘭男籃來台相關事宜的立法委員莊瑞雄表示，「有考慮過以體育泡泡的方式安排烏隊來台訓練，同時也會與衛福部和教育部協調，盼能申請專案入境。」

烏克蘭男籃結束世界盃後無法回國，全隊轉赴拉脫維亞。而世界盃資格賽歐洲區第三階段將在7月1日展開，烏國盼能來台訓練，同時尋求「落地招待」，解決裝備、交通和住宿等問題。

目前烏克蘭世界排名高居世界第32，要找到匹配的對手並不容易，又礙於烏國來台時間與PLG及T1職籃聯盟季後賽撞期， 莊瑞雄回應，「原本希望邀請立陶宛國家隊來台，舉行類似瓊斯盃的交流賽，但烏國來台時間有限，加上防疫政策仍未鬆綁，後續會再跟相關單位討論，全力協助烏克蘭男籃來台事宜。」

籃協則期盼能以專案方式促成烏克蘭國家男籃隊來台移地訓練，並解決相關問題，籃協也會全力協助，提供相關訓練資源，為兩國友好再添佳話。

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