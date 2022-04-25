晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

籃球》暖心！台灣盼再伸援手 烏克蘭男籃有望來台移訓

2022/04/25 20:36

籃協副祕書長李雲翔（左）。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕烏俄戰爭仍未停歇，烏國男籃在2月下旬赴西班牙參加世界盃資格賽，剛好遇到戰爭，至今仍流亡海外，如今有望來台移訓，全國籃球協會祕書長李雲翔承諾會全力支持。

烏克蘭隊入台時間預定是5月29日，在台集訓約2週，但礙於我國入境規定仍需居家檢疫10天+自主健康管理7天，在隔離限制未解除的狀況下，籃協盼透過跨部會協調會，共同針對簽證、入境和檢疫等問題，找出解決方法。

負責安排烏克蘭男籃來台相關事宜的立法委員莊瑞雄表示，「有考慮過以體育泡泡的方式安排烏隊來台訓練，同時也會與衛福部和教育部協調，盼能申請專案入境。」

烏克蘭男籃結束世界盃後無法回國，全隊轉赴拉脫維亞。而世界盃資格賽歐洲區第三階段將在7月1日展開，烏國盼能來台訓練，同時尋求「落地招待」，解決裝備、交通和住宿等問題。

目前烏克蘭世界排名高居世界第32，要找到匹配的對手並不容易，又礙於烏國來台時間與PLG及T1職籃聯盟季後賽撞期， 莊瑞雄回應，「原本希望邀請立陶宛國家隊來台，舉行類似瓊斯盃的交流賽，但烏國來台時間有限，加上防疫政策仍未鬆綁，後續會再跟相關單位討論，全力協助烏克蘭男籃來台事宜。」

籃協則期盼能以專案方式促成烏克蘭國家男籃隊來台移地訓練，並解決相關問題，籃協也會全力協助，提供相關訓練資源，為兩國友好再添佳話。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。