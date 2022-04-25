PLG》「感謝祭」主題週開跑！ 鋼鐵人百萬中場Logo Shot回來了

鋼鐵人創「抗疫版」百萬中場Logo Shot，無論球迷是否投中，球團皆捐50萬新台幣給醫療單位拋磚引玉，感謝醫護人員辛勞、也號招民眾齊心抗疫。（圖為呂政儒示範、高雄鋼鐵人提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕PLG職籃聯盟高雄鋼鐵人無緣季後賽，但球隊仍將在本週最終的主場賽事，舉行球迷「感謝祭」，日前受到鋼鐵人援助的烏克蘭國家隊職員一行人也將首度到現場觀賽。

鋼鐵人在本季最終主場週，除了贈送精美小物外，鋼鐵人也將再度舉行籃球迷為之瘋狂的「百萬中場Logo Shot」活動，投進的球迷能獲得其中50萬獎金，另50萬元捐給辛苦的醫護人員，希望能傳遞社會正能量，盼各界關注台灣白衣天使的辛勞及偉大。

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參加「百萬中場Logo Shot」的幸運投籃球迷，將從購票進場的球迷按票根號碼抽出三位球迷，三位幸運球迷將在現場先抽出投籃順序，只要有人投進活動即刻結束，如果4月30日「百萬中場Logo Shot」都無人投進，隔天5月1日比賽的中場休息時間將會繼續進行。

除了球團拋磚引玉外，為了感謝球迷、也感念醫護人員辛勞，鋼鐵人球隊包括隊長呂政儒、周儀翔、陳又瑋等全體球員，也將捐出本季「簽名版」實戰球衣，由球員賽後現場抽出幸運球迷舉辦募款活動，開放大家不限金額捐款，無論金額大小都能把這件深具價值的「紀念球衣」帶回家，款項也由球團全數代為捐給「高雄長庚醫院」提升醫護救援能量。

鋼鐵人資助遭逢戰亂的烏克蘭國家隊職員來台進行國際交流，一行人隔離完畢後，4月30日將首度前往鳳山體育館觀賽。

烏克蘭國家隊總經理安德里表示：「感謝P.LEAGUE+聯盟及高雄鋼鐵人球團，讓他們能繼續籃球之旅，也希望能過交流增進雙方籃球專業知識，抵台後深切感受到台灣及高雄的熱情及溫暖，期盼不分你我一起為籃壇努力。」屆時也將由P.LEAGUE+聯盟執行長陳建州及球團代表，致贈紀念商品歡迎他們到來。

隊長呂政儒、周儀翔等全體球員送愛心！捐「簽名版」實戰球衣募款捐高雄長庚。（高雄鋼鐵人提供）

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