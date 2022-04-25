NBA》背水一戰又缺陣！知名球評開罵B.西蒙斯

B.西蒙斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕原有望在G4迎來本季首秀的B.西蒙斯（Ben Simmons），卻因起床時背部再度出現疼痛，關鍵第4戰將繼續作壁上觀。0比3陷入絕境的籃網只要再輸球，季後賽之旅將畫下句點，而球迷也有極大可能本季無法看到B.西蒙斯打球。對此《ESPN》知名球評S.史密斯（Stephen A. Smith）忍無可忍，在節目上大肆批評B.西蒙斯。

S.史密斯在勇士對決金塊的中場節目中直言，「我替他（B.西蒙斯）任何時期的隊友感到抱歉，他丟下路易斯安那州大、背棄了七六人，現在又不願意為籃網效力。我到現在還記得，他就算一場球都不打，卻還是有臉要那根本不屬於他的薪水。」他接續表示，這是他一生中所見過最可悲的情況，「要他打籃球就像要拔他的牙齒一樣。」

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不只S.史密斯，名人堂球星「大嘴」米勒（Reggie Miller）也於推特上抨擊B.西蒙斯，「拜託老兄，G4將是你首度亮相的消息都傳遍了你又說不打。這傢伙一點求勝心都沒有，籃網要贏下這個系列戰不是沒機會，你們還有KD和Kyrie，只要贏下一場比賽後接管戰局。」球評帕金斯（Kendrick Perkins）更寫道，「B.西蒙斯正式完成了史上最大宗的搶劫案！」

Cmon MAN!!! Out for Game 4 when it was rumored you were going to make your debut. This dude has ZERO competitive .. As small a chance as the Nets have to come back in this series, you still have KD and Kyrie, all you need is to win ONE game and take it from there.. #ManUp pic.twitter.com/Y5smcnQkqZ — Reggie Miller （@ReggieMillerTNT） April 24, 2022

Ben Simmons has officially completed the biggest heist in NBA history. He really sat out an entire season! Carry on… — Kendrick Perkins （@KendrickPerkins） April 24, 2022

在上演進半個賽季的「拒打風波」後，B.西蒙斯如願以償地離開七六人。然而來到籃網至今卻仍一場未打，如今對上塞爾提克的背水一戰再度缺席，面臨淘汰邊緣的籃網，恐怕還是只能依靠當家巨星杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）跳出來力挽狂瀾。

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