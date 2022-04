NBA》背水一戰又缺陣！知名球評開罵B.西蒙斯

B.西蒙斯。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕原有望在G4迎來本季首秀的B.西蒙斯(Ben Simmons),卻因起床時背部再度出現疼痛,關鍵第4戰將繼續作壁上觀。0比3陷入絕境的籃網只要再輸球,季後賽之旅將畫下句點,而球迷也有極大可能本季無法看到B.西蒙斯打球。對此《ESPN》知名球評S.史密斯(Stephen A. Smith)忍無可忍,在節目上大肆批評B.西蒙斯。

S.史密斯在勇士對決金塊的中場節目中直言,「我替他(B.西蒙斯)任何時期的隊友感到抱歉,他丟下路易斯安那州大、背棄了七六人,現在又不願意為籃網效力。我到現在還記得,他就算一場球都不打,卻還是有臉要那根本不屬於他的薪水。」他接續表示,這是他一生中所見過最可悲的情況,「要他打籃球就像要拔他的牙齒一樣。」

不只S.史密斯,名人堂球星「大嘴」米勒(Reggie Miller)也於推特上抨擊B.西蒙斯,「拜託老兄,G4將是你首度亮相的消息都傳遍了你又說不打。這傢伙一點求勝心都沒有,籃網要贏下這個系列戰不是沒機會,你們還有KD和Kyrie,只要贏下一場比賽後接管戰局。」球評帕金斯(Kendrick Perkins)更寫道,「B.西蒙斯正式完成了史上最大宗的搶劫案!」

Cmon MAN!!! Out for Game 4 when it was rumored you were going to make your debut. This dude has ZERO competitive .. As small a chance as the Nets have to come back in this series, you still have KD and Kyrie, all you need is to win ONE game and take it from there.. #ManUp pic.twitter.com/Y5smcnQkqZ