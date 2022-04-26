MLB》比92億柯爾更猛！ 洋基詭譎左投成條紋軍新王牌

柯提斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕上個賽季時常透過詭異動作及獨特節奏與打者周旋的洋基左投柯提斯（Nestor Cortes），本季脫胎換骨成為球隊當家王牌左投，開季至今的表現甚至比起高薪王牌柯爾（Gerrit Cole）還要好。

27歲左投柯提斯在開季就進入洋基輪值，3場先發主投15.2局，每九局三振率高達14.36，且每九局的保送率才1.72，勝利貢獻值（WAR，Fangraphs版本）高達0.7，是先發輪值第一名，在洋基投手群僅次於本季大殺四方的牛棚投手金恩（Michael King）。

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美媒指出，柯提斯在2021年前的79場大聯盟出賽累積防禦率為6.72，不過在上季他球速增加，且改變自己變化球的使用方式迎來突破的一年，93局投球有14場是先發、8場後援，防禦率僅2.90。

今年柯提斯變得更好，本季3場先發投15.2局飆出25K，只失掉2分，且球速再度進步，在今年還混用了一顆全新的滑球，根據《The Athletic》報導，該球是洋基在今年開始讓許多投手學習的滑球，以二縫線的方式握球，比一般的滑球有更多水平位移，球隊稱該球種為「whirly」。

除此之外，柯提斯不僅在球種中添加了新滑球，他還改變自己的揮臂模式，變得更像側投，同時依舊能透過節奏變換與姿勢改變來混淆打者。《CBS》記者指出，柯提斯證明自己並非曇花一現，他現在已經成為一位全新的投手，而且自去年7月進入輪值以來，始終維持聯盟平均水準以上的表現。

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