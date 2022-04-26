晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》生涯第二春 美國退役女將改當情色網紅

2022/04/26 06:53

哈克蘿德。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕多年前拍攝過《花花公子》雜誌封面，前美國職業網球女將哈克蘿德（Ashley Harkleroad）如今又宣佈，正式轉戰全球知名的網路成人影音平台《Onlyfans》，從運動員變成情色網紅，引發球迷熱議。

據《Sportscri》等外媒報導，世界女單排名最佳曾達39的哈克蘿德，2008年法網紅土大滿貫後，應邀替《花花公子》拍攝一系列大尺度性感美照，成為首登該成人雜誌的職業網將，當時引發轟動。如今36歲的哈克蘿德，已是兩個小孩的媽媽，儘管退役多年，身材與外貌保養極佳，讓這位凍齡美魔女積極開創事業第二春，近來發佈與第二任丈夫共同拍攝的成人影音，果然再度炒熱話題，吸引許多粉絲們付費上網欣賞。　

哈克蘿德2000至12年球員時期，職業女網仍由美國威廉絲姊妹（Venus 、Serena Williams），以及俄國玉女掌門人莎拉波娃（Maria Sharapova）等球星主導，天后小威也曾表態，支持這位同梯高掛球拍後，勇敢走自己的路。　

相關連結請點此：

　https://www.instagram.com/p/CZ-kLYgP3pe/

　https://www.instagram.com/p/Cb71LBerq6x/

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。