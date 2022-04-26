網球》生涯第二春 美國退役女將改當情色網紅

哈克蘿德。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕多年前拍攝過《花花公子》雜誌封面，前美國職業網球女將哈克蘿德（Ashley Harkleroad）如今又宣佈，正式轉戰全球知名的網路成人影音平台《Onlyfans》，從運動員變成情色網紅，引發球迷熱議。

據《Sportscri》等外媒報導，世界女單排名最佳曾達39的哈克蘿德，2008年法網紅土大滿貫後，應邀替《花花公子》拍攝一系列大尺度性感美照，成為首登該成人雜誌的職業網將，當時引發轟動。如今36歲的哈克蘿德，已是兩個小孩的媽媽，儘管退役多年，身材與外貌保養極佳，讓這位凍齡美魔女積極開創事業第二春，近來發佈與第二任丈夫共同拍攝的成人影音，果然再度炒熱話題，吸引許多粉絲們付費上網欣賞。

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哈克蘿德2000至12年球員時期，職業女網仍由美國威廉絲姊妹（Venus 、Serena Williams），以及俄國玉女掌門人莎拉波娃（Maria Sharapova）等球星主導，天后小威也曾表態，支持這位同梯高掛球拍後，勇敢走自己的路。

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