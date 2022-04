NBA》上海封城亂象頻傳！此舉讓前球星開砲怒轟（影音）

坎特。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕上海疫情嚴峻,中共當局祭出嚴格封城手段,一時之間亂象頻傳、民怨四起,網路上頻頻有網友將上海亂象上傳至微博、微信朋友圈等平台,但數度遭到中國政府封殺,對此,關注人權議題的前NBA球星坎特(Enes Kanter Freedom)也針對中共殘忍撲殺貓狗行徑感到髮指。

封城一舉造成上海居民物資匱乏,甚至出現斷糧危機,許多家中有飼養寵物的家庭也必須棄養寵物,街上流浪貓狗到處逃竄,中國當局決定將這些流浪貓狗撲殺。

前塞爾提克隊球星坎特近日就在推特分享一段影片,上海封城後貓狗們被集中網羅、準備撲殺的畫面,有數十隻貓咪被多個綠色網袋關在一起,狹小的空間讓貓咪不斷哀嚎,坎特直言:「這是純粹的罪惡」。下方許多網友留言表示「難以置信」、「這就是中國」。

26 million people in lockdown in Shanghai.



People are committing suicide from their balconies and Pets from people getting tested positive for #Covid are being collected to be killed and slaughtered in #Shanghai / #China



This is pure evil!



pic.twitter.com/9spkdvi4WS