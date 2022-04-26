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NBA》上海封城亂象頻傳！此舉讓前球星開砲怒轟（影音）

2022/04/26 08:27

坎特。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕上海疫情嚴峻，中共當局祭出嚴格封城手段，一時之間亂象頻傳、民怨四起，網路上頻頻有網友將上海亂象上傳至微博、微信朋友圈等平台，但數度遭到中國政府封殺，對此，關注人權議題的前NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）也針對中共殘忍撲殺貓狗行徑感到髮指。

封城一舉造成上海居民物資匱乏，甚至出現斷糧危機，許多家中有飼養寵物的家庭也必須棄養寵物，街上流浪貓狗到處逃竄，中國當局決定將這些流浪貓狗撲殺。

前塞爾提克隊球星坎特近日就在推特分享一段影片，上海封城後貓狗們被集中網羅、準備撲殺的畫面，有數十隻貓咪被多個綠色網袋關在一起，狹小的空間讓貓咪不斷哀嚎，坎特直言：「這是純粹的罪惡」。下方許多網友留言表示「難以置信」、「這就是中國」。

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