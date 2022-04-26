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MLB》聯盟史上前所未見的衰退慘例 道奇26歲MVP復活了？

2022/04/26 10:15

貝林傑。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕道奇強打貝林傑（Cody Bellinger）自2019年拿下國聯MVP後就因傷嚴重影響表現，近兩年打擊陷入嚴重低潮，不過2022年似乎有復甦跡象，本週也獲得國聯單週最佳球員肯定。

貝林傑本週繳出打擊率3成04、長打率0.870、3轟、7打點的成績，生涯第四度獲得當週最佳球員殊榮，今受訪時表示自己就是保持穩定與健康，「這是最重要的兩件事。」

事實上，大聯盟官網日前也曾撰文討論貝林傑本季的復甦跡象，文中提到，貝林傑前兩季的衰退是前所未見的，他是史上第一位在26歲前能有一季綜合貢獻值（WAR）超過8.0、又有一季低於-1.0的選手，過去通常出現這種數據的都是超過接近40歲的待退老將。

官網指出，貝林傑在直球的掌握上明顯優於去年，文中提到他在17日面對紅人火球大物格林（Hunter Greene）99.9英哩、101.3英哩的四縫線速球都成功敲安，而在此役之前他面對至少99英哩的速球，合計也不過2支安打，等於一戰就追平生涯總和。

貝林傑去年面對速球的打擊率1成50在全聯盟敬陪末座（至少200打席），面對94英哩以上的速球打擊率僅1成21、吞下36次三振。

在面對速球一籌莫展之下，投手今年就頻頻用火球對付貝林傑，今年至今面對的球種有65.5%是速球，在全聯盟排名第12，打擊率2成41雖非頂尖，相較去年已有明顯提升。

官網指出，貝林傑雖然還有很多問題待解決，包括三振率 33.3%、滾地球率42.9%都不理想，但在強勁擊球率、出色擊球（Barrel）率等數據都優於去年之下，目前的表現還是值得欣慰。

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