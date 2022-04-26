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NBA》籃網0：4遭塞爾提克淘汰 今年唯一被橫掃球隊

2022/04/26 09:45

杜蘭特。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪，籃網今天在自家主場背水一戰迎戰東部二號種子塞爾提克，最後追分關頭一陣消極，最終以112：116落敗，季前的奪冠大熱門，最後成為季後賽首輪唯一一支遭橫掃出局的球隊。

塞爾提克塔圖姆（Jayson Tatum）此役攻下29分3籃板5助攻，布朗（Jaylen Brown）則有22分8籃板，史馬特（Marcus Smart）貢獻20分。綠衫軍開節就取得領先，每當籃網要追上時總會有人跳出來投三分球再拉開差距。

前3戰共出現17次失誤的杜蘭特（Kevin Durant），此役雖然攻下全場最高39分，還有7籃板7助攻，但第4節最後22秒落後3分，杜蘭特在關鍵時刻2罰只中1，籃網沒搶籃板，反而被綠衫軍打了一波快攻反擊拉開差距。

隨後杜蘭特又投三分球沒進，又被史馬特（Marcus Smart）搶到籃板隨後獲得罰球機會，最後綠衫軍就以116：112獲勝。籃網方面除了杜蘭特外，厄文（Kyrie Irving）拿下20分、小柯瑞（Seth Curry）攻下23分。

塔圖姆。（USA TODAY Sports）

厄文（左）。（USA TODAY Sports）

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