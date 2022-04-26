NBA》七六人雙星一個傷一個迷航 暴龍G6回主場拚扳平戰局

七六人不敵暴龍，圖為恩比德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕系列賽前三戰就搶得聽牌優勢的七六人，今在主場第二度力拚關門，在恩比德（Joel Embiid）帶傷上陣發揮有限、哈登（James Harden）又沒能跳出來之下，終場以88：103不敵暴龍，雙方將在台灣時間週五（29日）回到多倫多進行G6。

兩隊首節你來我往、呈現拉鋸戰，次節七六人手感急降、前9次出手都未果，前半節幾乎都找不到準星，暴龍也趁著這波機會拉出攻勢，此節成為雙方分水嶺，暴龍自此未再處以落後局面，在一度領先19分之下，以超過50%的高命中率第二度死裡逃生。

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哈登。（法新社）

暴龍今以西亞卡姆（Pascal Siakam）23分10籃板7助攻表現最佳、板凳出發的阿丘瓦（Precious Achiuwa）也有17分貢獻、阿努諾比（OG Anunoby）與倫特（Gary Trent Jr.）各進帳16分。

七六人方面，拇指韌帶撕裂傷的恩比德拿下全隊最高20分、抓11籃板，哈登11投4中、拿下15分7助攻，T.哈里斯（Tobias Harris）16分7籃板4助攻。

西亞卡姆23分10籃板7助攻。（美聯社）

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