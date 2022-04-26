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MLB》生涯106場單場10K！37歲薛哲繳7局無失分好投（影音）

2022/04/26 10:34

薛哲。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大都會王牌薛哲（Max Scherzer）今面對紅雀先發，主投7局僅挨2安、飆出10次三振，可惜隊友前半段熄火，薛哲無關勝負。

季初以1.3億美元（約新台幣36億元）加盟大都會的37歲強投，在今天之前出賽3場都奪勝，此役面對紅雀，主投7局用了101球，其中71球為好球，僅挨高德史密特（Paul Goldschmidt）2支短程安打，另外送出1次保送，飆出10次三振，退場時兩隊0：0平手。大都會在9局上海灌5分，終場以5：2逆轉勝。

薛哲此役也繼續堆高不少紀錄，包括今天是第80場單場創造至少20次揮空的比賽，持續在大聯盟獨走，遙遙領先第二名的塞爾（Chris Sale，46場）。另外這是他生涯第106場至少10K的比賽，史上排名第5，距離第4的馬丁尼茲（Pedro Martinez）只差2場。

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