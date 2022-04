MLB》生涯106場單場10K！37歲薛哲繳7局無失分好投（影音）

薛哲。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕大都會王牌薛哲(Max Scherzer)今面對紅雀先發,主投7局僅挨2安、飆出10次三振,可惜隊友前半段熄火,薛哲無關勝負。

季初以1.3億美元(約新台幣36億元)加盟大都會的37歲強投,在今天之前出賽3場都奪勝,此役面對紅雀,主投7局用了101球,其中71球為好球,僅挨高德史密特(Paul Goldschmidt)2支短程安打,另外送出1次保送,飆出10次三振,退場時兩隊0:0平手。大都會在9局上海灌5分,終場以5:2逆轉勝。

薛哲此役也繼續堆高不少紀錄,包括今天是第80場單場創造至少20次揮空的比賽,持續在大聯盟獨走,遙遙領先第二名的塞爾(Chris Sale,46場)。另外這是他生涯第106場至少10K的比賽,史上排名第5,距離第4的馬丁尼茲(Pedro Martinez)只差2場。

