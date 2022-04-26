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NBA》籃網失望賽季誰負責？ 美媒透露奈許不會被炒

2022/04/26 10:34

奈許。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕季前奪冠熱門籃網隊雖然在季後賽首輪遭到橫掃出局，歷經失望賽季，不過根據NBA記者史坦（Marc Stein）的消息，籃網在季後很可能不會炒掉主帥奈許（Steve Nash）。

籃網連續兩年都在季後賽對上塞爾提克，上個球季，籃網僅花了5場比賽以4：1輕騎過關，今年則是意外遭到剃光頭出局。不過史坦今天表示，奈許尚未失去隊上兩名關鍵人物，也就是老闆蔡崇信以及一哥杜蘭特（Kevin Durant）的信任。

他表示，本質來說球隊相信本季發生的許多事情都不在奈許的可控制範圍內。

事實上，杜蘭特兩週前也曾受訪認為，奈許完美地完成了自己的工作：「我認為他做得很好。在過去的兩年裡，他遭到瘋狂的對待：傷病、交易、心懷不滿的球員、在陣容內或外的球員，以及他無法控制的事情。我覺得他已經盡他所能……這是他第一次作為教練的真正機會。老實說他處理得很好。」

籃網本季先是厄文（Kyrie Irving）因為沒有接種疫苗被禁止出賽、另外哈里斯（Joe Harris）和杜蘭特都受傷，哈登（James Harden）一個人帶領球隊，隨後又出現了無法避免交易掉他的情形。

哈登出走後換了西蒙斯（Ben Simmons）進來，然而他整年都沒辦法出賽，原本預計將出戰G4，但再次突發受傷無法上場，杜蘭特在季末筋疲力盡，最後導致籃網遭橫掃的命運。

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