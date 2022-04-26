NBA》雙巨頭難敵超越自我的塔圖姆 籃網慘寫史上最悲情紀錄

籃網遭塞爾提克橫掃。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今在主場不敵塞爾提克，成為本季目前唯一一支遭橫掃的球隊，而他們這四戰平均下來只輸4.5分，是歷史第三少。

籃網首戰遭塔圖姆（Jayson Tatum）絕殺1分差惜敗，第2、3戰則各輸7分、6分，今天以112：116敗下陣來，根據《ESPN Stats & Info》指出，塞爾提克平均下來贏4.5分，是過去歷史上橫掃的系列戰第三少，前兩次分別是2017年首輪的騎士、1975年總決賽的勇士，都是只贏4分。

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另外根據《StatMusk》指出，籃網成為聯盟史上首支系列戰命中率超過50%、外線命中率超過40%，最後還遭到淘汰的球隊。

塔圖姆就是綠衫軍此次系列賽最大功臣，他在這四戰總共砍下118分，是隊史4戰橫掃的新高，刷新自己在2020年首輪面對七六人的紀錄。

塔圖姆是綠衫軍此次系列賽最大功臣。（美聯社）

至於籃網方面，厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）雙星沒能繳出應有水準成為落敗主因，也讓後者今雖拚了39分也無力回天，至於首戰也砍下39分的厄文，接下來3戰手感直落，平均拿下15.3分、命中率37.2%、三分球11投2中，生涯首度在季後賽止步首輪。

除了兩大本柱外，籃網前鋒克雷斯頓（Nic Claxton）悽慘罰球命中率也難逃責難，他在系列戰前10罰都落空，打破歐尼爾（Shaquille O'Neal）2006年的紀錄，今天單場11罰僅進1球，追平張伯倫（Wilt Chamberlain）季後賽單場罰球命中率最低紀錄，整個系列賽罰球失手了18次。

克雷斯頓。（美聯社）

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