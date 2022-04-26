籃球》烏克蘭男籃有望來台集訓 立委點出「沒對手」是大問題

立委莊瑞雄舉行「台籃引擎發動－確立外籍球員歸化制度」記者會。（記者廖振輝攝）

〔記者吳書緯／台北報導〕俄烏戰爭爆發超過2個月，烏國人民流離失所；本報今日報導，烏克蘭男籃國家隊計畫5月底來台集訓，但有防疫等問題須克服。近期協助籃壇甚深的民進黨立委莊瑞雄今表示，目前仍有兩大問題，第一個是需要「體育泡泡」這他可以來促成，但第二個「跟誰比」，因為屆時台灣職籃正在進行季後賽，烏國男籃來台後可能會找不到對手進行比賽訓練。

莊瑞雄今召開「台籃引擎發動－確立外籍球員歸化制度」記者會，訴求運動員歸化政策能夠具體制度化，現行在台連續5年、每年183天，或是殊勳及高專人才歸化條件對於運動界歸化而言，都是緩不濟急且無法符合潮流。內政部戶政司長林清淇回應，內政部也認為應適度降低歸化門檻，以利爭取國際人才，目前有相關修法草案，正在由行政院審查。

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針對烏克蘭男籃隊有望5月份有望來台集訓，莊瑞雄表示，第一個是需要「體育泡泡」，不然目前居家隔離需要10天的時間，這需要與衛福部溝通，他會努力來促成。

然而，莊瑞雄也點出，第二個問題是「跟誰打」，因為屆時烏克蘭男籃抵台的時間點恰巧遇到PLG和T1聯盟的季後賽，這會是大問題，這件事也讓他傷腦筋，並坦言這點目前還無法突破，因為烏國男籃來台移地訓練，需要有對手能與他們訓練比賽，就是要備戰7月1日展開的世界盃資格賽歐洲區第三階段。

莊瑞雄說，他知道不只是廣大球迷關切，許多對於關心烏克蘭的人，只要烏國男籃來台，都會去給予他們加油、鼓勵，因此需要作出更好的安排，也誓言各界在給他一點時間來處理，爭取突破。

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