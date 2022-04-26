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NBA》杜蘭特、詹姆斯皆無緣季後賽次輪 近17年首見

2022/04/26 12:24

詹姆斯、杜蘭特皆無緣季後賽次輪。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕季前被視為奪冠熱門的籃網和湖人，今年皆碰到不少問題，導致例行賽打得跌撞，最終兩隊都提前宣告無緣爭冠，也形成兩大聯盟招牌球星詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）近17年同時無緣季後賽第2輪的罕見情況。

湖人本季找來魏斯布魯克（Russell Westbrook）助陣，寄望和詹姆斯及A.戴維斯（Anthony Davis）組成的豪華「三巨頭」能率隊重返榮耀，豈料表現不盡人意，最終以33勝49負、排名第11作收，連附加賽都無法參加，更遑論季後賽。

至於籃網同樣主打豪華陣容，且排名一度高居東部第一，然而，厄文（Kyrie Irving）因遲遲不接種疫苗，導致在主場無法上場，哈登（James Harden）季中交易換來一場未上的B.西蒙斯（Ben Simmons），以及杜蘭特因傷缺陣多時，歷經附加賽才拚到第7種子，卻還是在季後賽首輪吞下4連敗，黯然退出爭冠行列。

向來都是季後賽固定班底的詹姆斯和杜蘭特，如今都已提前放假，據StatMuse資料顯示，這是近17年首見兩人同時首度無緣打進季後賽第2輪的狀況。

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