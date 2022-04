MLB》本季首場完封勝！道奇畢爾勒繳代表作比肩3大神獸（影音）

畢爾勒。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇今作客響尾蛇主場,少主畢爾勒(Walker Buehler)一夫當關完投9局僅挨3安無失分、飆出10次三振,拿下個人生涯、也是聯盟本季首場完封勝。

道奇今首局就靠T.透納(Trea Turner)的長打取得2:0領先,馬恩西(Max Muncy)5局的二壘安助隊拉開差距,8局捕手史密斯(Will Smith)錦上添花再轟陽春砲,道奇以4:0完封對手。

今天最大亮點為道奇先發畢爾勒,他登板9局僅用了108球,其中75球為好球,僅被敲出3支安打,飆出10次三振,除是本季首場完投比賽,也是道奇自2019年5月7日的柳賢振後,再出現繳出完封的投手。此外,上一位完封且不挨超過3安的道奇投手,已經是2016年的克蕭(Clayton Kershaw)。

此役也是畢爾勒生涯第7場「至少10K、0BB」的比賽,追平3位道奇名人堂投手凡斯(Dazzy Vance)、柯法斯(Sandy Koufax)、德萊斯戴爾(Don Drysdale),並列1901年以來隊史第二多,第一名是克蕭的25場。

Walker Buehler turns in his first career shutout! pic.twitter.com/Yk3x01NFKy