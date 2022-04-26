MLB》本季首場完封勝！道奇畢爾勒繳代表作比肩3大神獸（影音）

畢爾勒。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今作客響尾蛇主場，少主畢爾勒（Walker Buehler）一夫當關完投9局僅挨3安無失分、飆出10次三振，拿下個人生涯、也是聯盟本季首場完封勝。

道奇今首局就靠T.透納（Trea Turner）的長打取得2：0領先，馬恩西（Max Muncy）5局的二壘安助隊拉開差距，8局捕手史密斯（Will Smith）錦上添花再轟陽春砲，道奇以4：0完封對手。

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今天最大亮點為道奇先發畢爾勒，他登板9局僅用了108球，其中75球為好球，僅被敲出3支安打，飆出10次三振，除是本季首場完投比賽，也是道奇自2019年5月7日的柳賢振後，再出現繳出完封的投手。此外，上一位完封且不挨超過3安的道奇投手，已經是2016年的克蕭（Clayton Kershaw）。

此役也是畢爾勒生涯第7場「至少10K、0BB」的比賽，追平3位道奇名人堂投手凡斯（Dazzy Vance）、柯法斯（Sandy Koufax）、德萊斯戴爾（Don Drysdale），並列1901年以來隊史第二多，第一名是克蕭的25場。

Walker Buehler turns in his first career shutout! pic.twitter.com/Yk3x01NFKy — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） April 26, 2022

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