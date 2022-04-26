中職》台東5月猿象戰索票網址公布 縣民每人限索2張

台東縣長饒慶鈴（左3）今天公布中職台東場次縣民索票網址。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕2022年中華職棒上半年例行賽，中信兄弟5月24、25日在台東第一棒球場安排主場比賽，將與樂天桃猿進行二連戰。今天在縣府大禮堂召開縣民回饋票券記者會，並公布索票網址，自5月14日起開放上網登記序號索票，每人可索2張，且僅能點選一個場次。

縣長饒慶鈴表示，台東是是「選手的搖籃」，許多國內棒球好手都來自台東，球員家人及關心棒球的鄉親不用跑到外縣市，就能欣賞子弟的球技，縣府爭取中央1.12億經費整建棒球村，提升安全性與相關軟硬體設施。中華職棒秘書長楊清瓏、中信兄弟球團領隊劉志威今天表示，中信兄弟隊內有不少台東籍的球員，聽到能回鄉比賽消息後都很興奮！

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縣府為服務鄉親，將自5月14日上午9點起到15日下午6點止，開放中信兄弟回饋票，提供身份證字號V、或設籍台東的民眾上網免費登記索取，兌換票券序號，每組身分證字號可索2張票，且僅能點選一場球賽，索完額滿為止，索票網址為https://web.boe.ttct.edu.tw/baseball2022/。

教育處表示，民眾請上網選擇比賽日期場次及票券張數，再登錄個人資料送出，索票成功會給一組序號，民眾可以截圖，拍照或抄錄，並於當日比賽下午2點起在第一棒球場憑序號及身份證證明文件兌換票券，想入場感受棒球賽事的民眾手腳要快，登記後未索取的票，則視同放棄，縣府將於當日比賽前（晚間6點至6點35分）在棒球場門口釋放出去給鄉親。

教育處另說明，賽事因應中央流行疫情指揮中心、中華職棒及台東縣防疫規定滾動式修正，如因疫情關閉比賽，則該索取的序號或兌換票券直接作廢。如當日因雨延賽，民眾可持已兌換之票券，上中信兄弟官網公布場次觀看比賽。

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