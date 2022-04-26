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中職》天母23場平日比賽！味全龍宣布推出厝邊、學生、女孩優惠

2022/04/26 14:09

天母棒球場。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕味全龍本季在天母棒球場一共安排了40場主場比賽，其中有23場是平日，球團宣布特別推出『天母主場週間優惠』，星期二到星期五安排了包括「厝邊之夜」、「會員之夜」、「學生之夜」、「女孩之夜」等票價優惠。

厝邊之夜：平日每周二，士林、北投區居民享內野經濟區門票買一送一
*需於比賽當日至球場售票處，出示本人身分證後始享購票優惠，每日限量100組，售完為止。

◎會員之夜：平日每周三，狂龍軍&龍粉知己會員簽到紅利10倍送（300點）
*需於比賽當日購票入場後，至2F會員服務台報簽到領取紅利。

◎學生之夜：平日每周四，在校學生享內野經濟區門票買一送一
*需於比賽當日至球場售票處，出示本人學生證後始享購票優惠，每人每次限購乙組，每日限量100組售完為止。

◎女孩之夜：平日每周五，女性球迷享內野經濟區門票買一送一
*需於比賽當日至球場售票處，出示本人身分證後始享購票優惠，每人每次限購乙組，每日限量100組售完為止。

◎注意事項：

1.購票者符合資格即可使用，天母主場平日16:30起開放購票。
2.上述優惠不可與其他優惠並行，如鄰里優惠、學生票及星光票等。
3️.優惠限現場購票恕不可選位，如已預購可先退票後再行購票。
4️.味全龍球團保有活動解釋與變更之權利。

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