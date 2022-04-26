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籃球》烏克蘭男籃來台移訓若成行 籃協：擬組明星隊對打

2022/04/26 14:15

烏克蘭男籃國家隊。（資料照，歐新社）

〔中央社〕烏克蘭男籃國家隊傳出5月底有意來台移訓，中華民國籃球協會秘書長李一中今天表示，若能克服入境隔離等問題，將籌組明星隊與烏克蘭國家隊進行友誼賽。

烏克蘭男籃國家隊今年2月赴西班牙參加世界盃資格賽時，因俄羅斯入侵烏克蘭，迫使國家隊只能流亡海外，台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人日前主動伸出援手，資助隊職員與眷屬共4人來台。

近期傳出烏克蘭男籃國家隊規劃來台移訓，並有意邀請台北富邦勇士烏克蘭籍洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）加入國家隊。李一中今天接受中央社訪問時表示，烏克蘭男籃國家隊主要透過民進黨立委莊瑞雄提出來台移訓訴求，規劃5月31日抵台，6月14日離台，準備參加7月世界盃歐洲區資格賽。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，目前台灣入境檢疫措施為10+7天，不過，李一中指出，以現行隔離政策，恐怕很多地方都窒礙難行，還需透過立委進行跨部會協調。

莊瑞雄今天受訪時拋出希望烏克蘭球員能以體育泡泡方式入境想法，盼能縮短檢疫時間，但球隊也要提出相對應的防疫計畫，比如團進團出、維持場地防疫安全等。

李一中表示，若烏克蘭國家隊能來台移訓，由於台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+、T1聯盟正值季後賽，而超級籃球聯賽（SBL）已進入休賽季，屆時籃協將設法安排旅外球員、SBL球員與2個職籃聯盟未晉級季後賽的球員籌組一支明星隊，與烏克蘭國家隊進行友誼賽。

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