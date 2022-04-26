T1》台南獵鷹拚季後賽 啦啦隊夏日辣裝應援登驚奇

獵鷹最後主場週放大絕，啦啦隊Wings Girls都換上清涼辣裝登場。（T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕還在力拚T1聯盟季後賽席位的台南台鋼獵鷹主場行銷花招百出，啦啦隊Wings Girls換上清涼辣裝登場，更登上聯盟單週驚奇。

繼先前「翼起汽樂園」主題活動，把海洋氣墊溜滑梯、ㄅㄨㄅㄨ跳床、飛天海盜船、ㄉㄨㄉㄨ小火車、旋轉木馬等遊樂設施全都搬來場館外，獵鷹上週例行賽最後主場週更是直接放大招，推出女孩主題日「Swing一夏」，啦啦隊Wings Girls和DJ妖嬌全都換上夏日清涼辣裝登場，讓球迷眼睛狂吃冰淇淋。

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不只辣裝上身，獵鷹還安排許多Wings Girls和球迷互動橋段，從賽前請Wings Girls當驗票員接待球迷進場，還在場外直接擺攤下麵給球迷吃，中場休息時間，獵鷹還直接把沙灘排球直接搬進球場，派出4位Wings Girls妮妮、Mina、少少、君白分成兩隊和球迷組隊對打，Wings Girls梔梔則在場邊當裁判，比賽過程趣味橫生，炒熱現場氣氛。

隨著例行賽接近尾聲，桃園雲豹和獵鷹的第五名之爭也進入白熱化，獵鷹雖然略佔下風，但他們毫不氣餒，上週六挾主場優勢，首勝龍頭高雄全家海神，單週拿下1勝1敗戰績，硬是讓球隊的淘汰指數停在2，第五名之爭還有戲。

接下來的比賽，只要雲豹每贏1場或獵鷹每輸1場，淘汰指數都將減1，所以面對僅剩的2場例行賽，獵鷹必須設法起碼搶下1勝，否則淘汰指數也將自動歸零，無緣參加季後挑戰賽。

獵鷹最後主場週放大絕，啦啦隊Wings Girls都換上清涼辣裝登場。（T1聯盟提供）

獵鷹DJ妖嬌也配合主題週換上火辣比基尼上陣。 （T1聯盟提供）

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