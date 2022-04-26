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UVL》「特別的團體」發威！中正女排隊史首闖4強

2022/04/26 14:44

中正女排首闖四強。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕110學年度UVL大專排球聯賽決賽今持續熱戰，中正大學女排以3：0擊敗中山大學，拿下關鍵一勝，隊史首度挺進4強。

雙方首局打得膠著，但洪嬿筑與陳俐妤巧妙配合，多次改變線路攻破中山防線，以25：16先馳得點，次局以25：23再下一城，第3局中山接發球自亂陣腳，中正用穩定表現以25：12成功關門。

中正隊長洪嬿筑賽後開心表示：「終於進四強了！」但她認為，今天的表現還可以，可以再更好，「大家都有到情境裡，但遇到亂流需要花比較多時間爬起來，這是我們在最後階段需要解決的。」

中正在108學年度首次挑戰公開一級獲得第六名，上季拿下第五，今年首度挺進四強，教練林明輝形容今年球隊是「特別的團體」，在備賽期間就可以感受球員強烈的鬥志跟企圖心，「團體的企圖心與凝聚力可以創造她們不錯的表現。」尤其不論場上或是暫停時，球員們都積極溝通討論，「本季最大的不同是她們遇到逆境的時候，不會想要放棄，像今天就算落後，替補也有頂住。」

中正明天將和傳統強隊台灣師大爭取冠軍戰門票，期盼再將隊史最佳成績向前推進，林明輝表示，不去預設立場，球隊每場賽事都會全力以赴。

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