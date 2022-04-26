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NBA》2隊為了他大打出手！ 東契奇感動：願幫隊友付罰款（影音）

2022/04/26 15:04

東契奇倒地，隊友衝上前推擠。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今天在主場大勝爵士，取得系列賽3：2聽牌，比賽在大勢底定情況下兩隊還爆發推擠衝突，賽後一哥東契奇（Luka Doncic）表示，願意幫隊友付被驅逐出場的罰款。

東契奇遭下重手倒地。（法新社）

當時第四節最後5分多鐘，獨行俠已經大幅領先，東契奇從弧頂運球殺入禁區欲單手爆扣，卻遭到爵士懷特塞德（Hassan Whiteside）犯規封阻，導致東契奇摔倒在地，讓獨行俠球員不滿上前推擠。除了懷特塞德被驅逐、獨行俠布拉克（Reggie Bullock）也被趕，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）吃了技術犯規。

兩隊在第四節爆發推擠。（USA TODAY Sports）

東契奇表示：「季後賽總是充滿緊張的氣氛，有時就會發生這種事情。」他很謝謝隊友們看他摔倒挺身而出，「真的很酷，優秀的團隊會互相支持，我們是非常特別的團隊。」被問到願不願意幫布拉克和芬尼史密斯付罰款，東契奇點點頭。

芬尼史密斯賽後表示衝出去是為了保護隊友，「我知道他們會試圖打擊東契奇跟布朗森。」獨行俠主帥奇德（Jason Kidd）則說：「當時我把眼鏡摘下來了我看不清楚。」爵士總教練史奈德（Quin Snyder）則說：「兩支球隊都想贏，而且他們都非常有競爭力，所以有時候情緒會表現出來。我沒有看到確切的情況。」

東契奇光第三節就得到19分，全場拿下33分、13個籃板和5次助攻，小腿傷癒後打了第二場比賽的他賽後表示：「我感覺比第一場好多了。感謝觀眾的支持，我無法用言語表達。」他也將勝利歸功隊友：「這是大家打得很好的結果。」

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