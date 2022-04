NBA》2隊為了他大打出手！ 東契奇感動：願幫隊友付罰款（影音）

東契奇倒地,隊友衝上前推擠。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠今天在主場大勝爵士,取得系列賽3:2聽牌,比賽在大勢底定情況下兩隊還爆發推擠衝突,賽後一哥東契奇(Luka Doncic)表示,願意幫隊友付被驅逐出場的罰款。

東契奇遭下重手倒地。(法新社)

當時第四節最後5分多鐘,獨行俠已經大幅領先,東契奇從弧頂運球殺入禁區欲單手爆扣,卻遭到爵士懷特塞德(Hassan Whiteside)犯規封阻,導致東契奇摔倒在地,讓獨行俠球員不滿上前推擠。除了懷特塞德被驅逐、獨行俠布拉克(Reggie Bullock)也被趕,芬尼史密斯(Dorian Finney-Smith)吃了技術犯規。

兩隊在第四節爆發推擠。(USA TODAY Sports)

東契奇表示:「季後賽總是充滿緊張的氣氛,有時就會發生這種事情。」他很謝謝隊友們看他摔倒挺身而出,「真的很酷,優秀的團隊會互相支持,我們是非常特別的團隊。」被問到願不願意幫布拉克和芬尼史密斯付罰款,東契奇點點頭。

芬尼史密斯賽後表示衝出去是為了保護隊友,「我知道他們會試圖打擊東契奇跟布朗森。」獨行俠主帥奇德(Jason Kidd)則說:「當時我把眼鏡摘下來了我看不清楚。」爵士總教練史奈德(Quin Snyder)則說:「兩支球隊都想贏,而且他們都非常有競爭力,所以有時候情緒會表現出來。我沒有看到確切的情況。」

東契奇光第三節就得到19分,全場拿下33分、13個籃板和5次助攻,小腿傷癒後打了第二場比賽的他賽後表示:「我感覺比第一場好多了。感謝觀眾的支持,我無法用言語表達。」他也將勝利歸功隊友:「這是大家打得很好的結果。」

