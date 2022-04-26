奧運》台南選手林家文、劉浩恩出戰2022巴西聽奧

台南選手林家文（前左3）、劉浩恩（電腦畫面）將出戰2022巴西聽奧，台南市長黃偉哲（前左4）勉勵奪佳績。（南市教育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2022年第24屆夏季達福林匹克運動會（俗稱聽障奧運）將於5月1日至15日在巴西南卡西亞斯盛大登場，台南網球選手林家文及羽球選手劉浩恩入選台灣國家代表隊。

台南市長黃偉哲今（26）日在永華市政中心接見勉勵2位選手為國爭光，並致贈營養金為其加油打氣，其中即將出國參賽的劉浩恩以視訊方式與市長會面。

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黃偉哲表示，林家文、劉浩恩2位選手能克服障礙，代表國家站在賽場上與各國好手較勁，為爭取榮耀而努力，自強不息的精神，讓台南市民與有榮焉，也感謝2位選手的教練鄭偉揚及陳宇昌教練共同地付出協力，以及家人的支持，才能走進聽奧殿堂，期待選手在巴西聽奧發光發熱。

台灣國家隊共有39名選手，台南健兒有林家文與劉浩恩站上國際賽場。教育局長鄭新輝表示，網球女將林家文在上屆（2017年）土耳其薩姆松聽奧即勇奪網球女雙及女單雙面金牌，今年將再持球后氣勢，披上國家隊戰袍尋求衛冕。

國小就立定志向「要一直打羽球」的劉浩恩，遇上人生導師陳宇昌教練，加入南寧國中羽球校隊，如今成為聽奧國手，期許劉浩恩在聽奧傳來捷報，為台灣爭光。

南市體育處表示，今年4月才剛落幕的全國身心障礙國民運動會，劉浩恩贏得羽球男單第3名、男雙第3名及混雙第4名。

雖然全國身心障礙國民運動會沒有網球項目，但聽障網球球后林家文仍開心揮汗田徑場，其中800公尺還破大會紀錄，活潑的她在社群笑稱自己是「被網球耽誤的田徑好手」。

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