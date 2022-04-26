晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

奧運》台南選手林家文、劉浩恩出戰2022巴西聽奧

2022/04/26 15:48

台南選手林家文（前左3）、劉浩恩（電腦畫面）將出戰2022巴西聽奧，台南市長黃偉哲（前左4）勉勵奪佳績。（南市教育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2022年第24屆夏季達福林匹克運動會（俗稱聽障奧運）將於5月1日至15日在巴西南卡西亞斯盛大登場，台南網球選手林家文及羽球選手劉浩恩入選台灣國家代表隊。

台南市長黃偉哲今（26）日在永華市政中心接見勉勵2位選手為國爭光，並致贈營養金為其加油打氣，其中即將出國參賽的劉浩恩以視訊方式與市長會面。

黃偉哲表示，林家文、劉浩恩2位選手能克服障礙，代表國家站在賽場上與各國好手較勁，為爭取榮耀而努力，自強不息的精神，讓台南市民與有榮焉，也感謝2位選手的教練鄭偉揚及陳宇昌教練共同地付出協力，以及家人的支持，才能走進聽奧殿堂，期待選手在巴西聽奧發光發熱。

台灣國家隊共有39名選手，台南健兒有林家文與劉浩恩站上國際賽場。教育局長鄭新輝表示，網球女將林家文在上屆（2017年）土耳其薩姆松聽奧即勇奪網球女雙及女單雙面金牌，今年將再持球后氣勢，披上國家隊戰袍尋求衛冕。

國小就立定志向「要一直打羽球」的劉浩恩，遇上人生導師陳宇昌教練，加入南寧國中羽球校隊，如今成為聽奧國手，期許劉浩恩在聽奧傳來捷報，為台灣爭光。

南市體育處表示，今年4月才剛落幕的全國身心障礙國民運動會，劉浩恩贏得羽球男單第3名、男雙第3名及混雙第4名。

雖然全國身心障礙國民運動會沒有網球項目，但聽障網球球后林家文仍開心揮汗田徑場，其中800公尺還破大會紀錄，活潑的她在社群笑稱自己是「被網球耽誤的田徑好手」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。