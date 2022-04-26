圍棋》黑嘉嘉來嘉義拍片網友迴響「畫面太仙」 完整版影片曝光

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣文化觀光局邀請被譽為「千年一遇美女棋士」的黑嘉嘉拍攝嘉義縣觀光形象影片，日前曾發布6秒短影音，獲得許多網友迴響，「敲破碗求完整版」、「畫面太仙！嘉義超美」，期盼能觀看完整版，今天文觀局發布完整版影片，裡面有黑嘉嘉走訪嘉義縣各景點，吃美食的畫面，邀請民眾來嘉義縣遊玩。

黑嘉嘉為嘉義縣拍攝觀光形象影片。（嘉義縣文化觀光局提供）（記者林宜樟攝）

嘉義縣文觀局發表最新形象影片，以「享受在嘉。每一步都是好的落點」為主題，主打友善旅遊環境，邀請曾在國片「消失的情人節」電影中的飾演「哦噢妹」的圍棋女神黑嘉嘉參與拍攝，呈現嘉義縣自然生態、人情溫度、宗教信仰、風味小吃，透過影片由黑嘉嘉引導民眾體驗嘉義，藉由優質電影與嘉義的連結，更加提升嘉義觀光整體質感。

黑嘉嘉為嘉義縣拍攝觀光形象影片。（嘉義縣文化觀光局提供）（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁分享，看完這部影片非常感動，包含黑嘉嘉在裡面提到「想待在嘉，每一口呼吸都感受的到平常心」、「享受在嘉。每一步都是好的落點」，黑嘉嘉走訪嘉義美景，體驗許多特色庶民美食，呈現嘉義的人情味，歡迎大家來嘉享受每個人當下最好的風景。

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嘉義縣文觀局長許有仁表示，透過知名電影影星與嘉義的連結拍攝影片，期望把嘉義的觀光帶到新的高度，影片中還有驚喜彩蛋，縣府經營慢遊嘉義的youtube頻道，彙整歷年來觀光形象影片，透過授權、影片籌拍、影片競賽等方式呈現嘉義觀光各種面向的美，民眾可上「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁、「慢遊嘉義」youtube頻道及「嘉義縣文化觀光局」臉書粉絲專頁瞭解。

黑嘉嘉為嘉義縣拍攝觀光形象影片。（嘉義縣文化觀光局提供）（記者林宜樟攝）

黑嘉嘉為嘉義縣拍攝觀光形象影片。（嘉義縣文化觀光局提供）（記者林宜樟攝）

黑嘉嘉為嘉義縣拍攝觀光形象影片。（嘉義縣文化觀光局提供）（記者林宜樟攝）

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