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MLB》右眼腫脹需動刀 勇士前國聯冠軍MVP將缺席8至12週

2022/04/26 17:35

羅沙里歐。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕根據《亞特蘭大新聞機構》（Atlanta Journal-Constitution）記者托斯卡諾（Justin Toscano）報導，勇士強打外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）因治療視力模糊及右眼腫脹，將進行雷射手術，預計將會缺賽8至12週。

上季國聯分區冠軍系列賽，羅沙里歐6場比賽25打數就敲出14支安打，包含3發全壘打，榮獲系列賽MVP殊榮，勇士也在解除封館後，以2年約簽回這位奪冠功臣。不過本季他打擊陷入泥沼，開季至今僅繳出打擊率0成68、上壘率1成63與長打率0成91的慘淡打擊三圍，沒有任何全壘打演出，還吞下10張老K。

羅沙里歐的視力問題也反映在他的擊球品質上，根據《Baseball Savant》數據統計，羅沙里歐本季所擊出的34球，其平均擊球初速僅剩86英里（138.4公里），跟大聯盟官方認定的強擊球比例（擊球初速超過95英里）有不小的落差。

在羅沙里歐回歸前，勇士在外野防區上勢必出現變動。報導推測，勇士將用赫雷迪亞（Guillermo Heredia）暫時頂替右外野，杜瓦爾（Adam Duvall）一防治中外野，歐蘇納（Marcell Ozuna）則鎮守左外野；另外，目前明星強打阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）預計在本週於3A出賽，有望在5月初迎來本季初亮相。

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