晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

籃球》烏克蘭男籃來台對手怎麼找？ 籃協可先張羅培訓大名單

2022/04/26 17:25

烏克蘭男籃國家隊傳5月底有意來台移訓，只是屆時來台到底該跟誰對打，成一大難題。（資料照，路透）

〔記者林岳甫／台北報導〕烏克蘭男籃國家隊傳5月底有意來台移訓，只是屆時來台到底該跟誰對打，成一大難題；其實台灣國家隊今年6月起有不少大賽要打，只要克服隔離等行政問題，籃協能先張羅培訓大名單，屆時挑有意願、且無季後賽可打的球員組成隊伍，與烏克蘭國家隊進行交流賽。

烏克蘭目前是否可以順利來台，主要問題卡在入境台灣該如何進行隔離，按照現行規定入境台灣需進行10＋7隔離，此舉就會影響烏國來台的意願，如能採「泡泡模式」或減少隔離天數，烏克蘭才有望來台移訓。

按照烏克蘭計畫，來台恐強碰P. LEAGUE+、T1聯盟季後賽，只剩下SBL超級籃球聯賽已結束賽事，但到底要找什麼隊伍進行對打？

事實上，台灣6月將迎來成都世大運、世界盃亞洲區資格賽，7月亞洲盃、9月杭州亞運等賽事，因此國家隊屆時勢必也要進行組訓工作，如今烏克蘭將來台移訓，台灣球員也許可以利用交流賽提升競爭力、培養團隊默契。

台灣世大運男籃代表隊由UBA健行科大、T1台南台鋼獵鷹總教練劉孟竹領軍，培訓名單包含部分PLG、T1球員；國家隊一軍由外籍主帥帕克率隊，培訓名單可能有陳盈駿、林庭謙等旅外球員及PLG、T1球員。

只要烏克蘭隔離天數獲得縮減，負責組訓的籃協能趕緊構思培訓大名單，屆時在大名單內的球員有意願，且所屬球隊沒季後賽可戰，就能組隊和烏克蘭進行交流賽，提前為國際賽備戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。