籃球》烏克蘭男籃來台對手怎麼找？ 籃協可先張羅培訓大名單

烏克蘭男籃國家隊傳5月底有意來台移訓，只是屆時來台到底該跟誰對打，成一大難題。（資料照，路透）

〔記者林岳甫／台北報導〕烏克蘭男籃國家隊傳5月底有意來台移訓，只是屆時來台到底該跟誰對打，成一大難題；其實台灣國家隊今年6月起有不少大賽要打，只要克服隔離等行政問題，籃協能先張羅培訓大名單，屆時挑有意願、且無季後賽可打的球員組成隊伍，與烏克蘭國家隊進行交流賽。

烏克蘭目前是否可以順利來台，主要問題卡在入境台灣該如何進行隔離，按照現行規定入境台灣需進行10＋7隔離，此舉就會影響烏國來台的意願，如能採「泡泡模式」或減少隔離天數，烏克蘭才有望來台移訓。

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按照烏克蘭計畫，來台恐強碰P. LEAGUE+、T1聯盟季後賽，只剩下SBL超級籃球聯賽已結束賽事，但到底要找什麼隊伍進行對打？

事實上，台灣6月將迎來成都世大運、世界盃亞洲區資格賽，7月亞洲盃、9月杭州亞運等賽事，因此國家隊屆時勢必也要進行組訓工作，如今烏克蘭將來台移訓，台灣球員也許可以利用交流賽提升競爭力、培養團隊默契。

台灣世大運男籃代表隊由UBA健行科大、T1台南台鋼獵鷹總教練劉孟竹領軍，培訓名單包含部分PLG、T1球員；國家隊一軍由外籍主帥帕克率隊，培訓名單可能有陳盈駿、林庭謙等旅外球員及PLG、T1球員。

只要烏克蘭隔離天數獲得縮減，負責組訓的籃協能趕緊構思培訓大名單，屆時在大名單內的球員有意願，且所屬球隊沒季後賽可戰，就能組隊和烏克蘭進行交流賽，提前為國際賽備戰。

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