中職》有球打是快樂的 高國慶想一直當球員

高國慶。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅大學長高國慶上週上到一軍，寫下中職史上第2年長的野手出賽紀錄，43歲的高國慶沒有老態，最近2戰7打數3安打。高國慶表示，體能上沒有任何問題，想要一直當球員，但是不會去想打破統一前輩曾智偵保持的最年長野手出賽紀錄。

高國慶上一軍後連3場先發，他表示，並不會覺得累，反而是第1場感覺心理還沒有準備好，之前在二軍出賽也不多，需要重新適應比賽，剛上一軍腦袋一片空白，而且首打席就是、二壘有人無人出局，讓他更綁手綁腳，第2場才開始比較能融入比賽。

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「有球打是快樂的！」高國慶表示，打球是自己最擅長、也最有興趣的事情，每一次上場都非常開心，把練習的結果印證在比賽中，常常都有新的體會，永遠不會厭煩，想要一直打球，但是也沒有去想打破曾智偵的紀錄，只想好好享受每一場比賽。

曾智偵在2004年創下45歲又138天的中職最年長野手出賽紀錄，當年也是高國慶的新人球季。高國慶表示，其實當時沒有特別注意曾智偵的年紀，反而是覺得「哇！這個學長太厲害了，當過總教練又回來當球員。」當時曾智偵自我要求非常高，每次練習都比球隊更早到球場，教練給的訓練菜單也絲毫不打折，給他很多啟發。

高國慶季前婉拒球團讓他兼任教練的提議，高國慶表示，比起教球他還是喜歡打球，而且個性會要求自己、不喜歡要求別人，好像不太適合當教練，如果真的要當教練，要學的東西還很多，在準備充分之前教練不會是選項。

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