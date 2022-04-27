日職》誰在一壘？ 火球新秀離譜牽制讓新庄監督也傻眼（影音）

＼痛い連携ミス ／— ファイターズ on GAORA SPORTS （@gaora_fighters） April 26, 2022
１塁へ牽制するが暴投に
ピンチが広がります
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〔體育中心／綜合報導〕洋聯爐主火腿昨日在延長賽第10局以2：3不敵歐力士，苦吞3連敗，火腿火球新秀北山亘基的超離譜牽制成為球隊輸球的關鍵之一。火腿監督「BIGBOSS」新庄剛志坦言是看錯暗號。
火腿昨天在東京巨蛋主場對上歐力士強投山本由伸，第4局靠著安打串連和雙盜壘戰術拿下2分先馳得點，歐力士8局上吹起反攻號角，紅林弘太郎砲轟火腿先發左投加藤貴之，敲出左外野2分砲扳平戰局，也讓先發7局飆10K失2分的山本由伸的敗投解套。
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兩隊一路纏鬥至延長賽第10局，火腿派出去年選秀第8指名的23歲火球男北山亘基，一上來就投出四壞球保送，洋砲瓦雷拉（Breyvic Valera）敲安形成無人出局、一二壘有人，為了阻止對手犧牲觸擊，一壘手清宮幸太郎趨前防守，未料北山此時卻牽制無人防守的一壘，讓對手輕鬆推進至二三壘，北山也隨即被換下場，最後吉田正尚當英雄，在滿壘時敲出致勝安打，幫助歐力士終場以3：2氣走火腿，北山亘基也吞下生涯首敗。
北山亘基超離譜牽制也引發外界熱議。對此，火腿監督「BIGBOSS」新庄剛志受訪時坦言，自己也不清楚是清宮還是北山看錯了暗號，他會再去確認看看。